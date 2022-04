Schwartz lobt Zenga und bangt um Diekmeier

Der SV Sandhausen peilt gegen St. Pauli am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt an. Coach Alois Schwartz warnt vor der Wucht des Aufstiegsaspiranten.

Sandhäuser Korsettstangen: Erik Zenga und Kapitän Dennis Diekmeier nehmen hier Nürnbergs Mats Möller Daehli in die Zange. imago images/Zink

Auf der Pressekonferenz zum Spieltag blickte Schwartz zunächst noch einmal auf den jüngsten 2:1-Erfolg gegen Dresden zurück: "Wir haben ein gutes, leidenschaftliches und vor allem erfolgreiches Spiel gegen Dynamo Dresden gemacht. Die drei Punkte waren wichtig, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen", meinte der SVS-Trainer.

Der Dreier hat dem Team vom Hardtwald einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf die auf Relegationsrang 16 platzierten Sachsen eingebracht - an eine kurz bevorstehende Rettung glaubt Schwartz allerdings nicht: "Es wäre schlecht, irgendwelche Prognosen abzugeben", sagte er. "Ich bin mir aber sicher, dass die Spieler Profis genug sind und weiter an ihre Leistungsgrenze gehen werden." Und: "Wir wissen, was wir können, dürfen uns aber auf unseren tollen Leistungen der Rückrunde nicht ausruhen."

Apropos tolle Leistungen: Die Erfolgsserie der Sandhäuser, die sich in der Rückserie mit fünf Siegen und fünf Remis bei zwei Niederlagen aus dem Keller gekämpft haben, verknüpft Schwartz auch mit Erik Zenga, der "in den letzten Monaten einen riesen Schritt nach vorne gemacht" hat. "Er ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken", lobte der 55-Jährige den Mittelfeldspieler. Auch auf den Sechser wird es ankommen, St. Paulis "brutale Offensive" auszubremsen, vor der Schwartz gehörigen Respekt hat: "Sie haben eine gute Wucht und daher nicht umsonst schon über 50 Tore gemacht."

Ob auch Rechtsverteidiger und Kapitän Dennis Diekmeier seinen Teil dazu beitragen kann, dass sich der SVS in der Rückrunde auch dem fünften Team aus dem Vorderfeld - gegen den HSV, Heidenheim, Darmstadt und Bremen teilte man die Punkte - entgegenstemmen kann, steht zur Stunde noch nicht fest. Schwartz ist guter Hoffnung: "Er hat leichte Oberschenkelprobleme und gestern individuell trainiert. Wir hoffen, dass es bei ihm bis Samstag reicht." Auf die zuvor angeschlagenen Chima Okoroji und Pascal Testroet kann Sandhausens Trainer auf jeden Fall bauen.