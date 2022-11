Schwartz lobt Moral und besitzt Rückendeckung

Der SV Sandhausen kämpft jetzt schon gegen den Abstieg und ist am Freitag in Rostock zu Gast.

Sandhausens Coach Alois Schwartz fordert Kompaktheit in der Defensive. IMAGO/foto2press

Während Hansa Rostock mit einem 3:0 in Regensburg gehörig Selbstvertrauen getankt hat, rutschte der SV Sandhausen am vergangenen Wochenende durch das 2:2 gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig auf Tabellenplatz 17 ab. Ein direkter Abstiegsplatz.

Keine Trainer-Diskussion in Sandhausen

Coach Alois Schwartz aber hat Rückendeckung. "Wir werden keine Trainer-Diskussion führen", stellte Jürgen Machmeier klar. Der Präsident des SV Sandhausen hat - trotz nur eines Sieges aus den vergangenen elf Liga- Spielen - weiter Vertrauen in Schwartz. "Wenn es zwischen Trainer und Mannschaft nicht stimmt, kommt man in so einer Situation nicht mehr zurück", sagte Machmeier nach dem Remis der Kurpfälzer.

"In unserer Situation ist jeder Punkt Gold wert", betonte David Kinsombi, der per Hackentor den Endstand herstellte. Das sah auch Machmeier so: "Wir sind gegen ein Team, das einen Lauf hat, zweimal zurückgekommen. Das stimmt mich positiv."

Auch Schwartz lobte die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft: "Am Sonntag haben wir eine tolle Moral der Mannschaft gesehen, wir sind nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen. Das Wichtige ist, dass wir die letzten drei Spiele des Jahres nun genauso angehen", sagte der Coach am Mittwoch.

Und wie will der SVS aus dem Keller kommen? "Wir müssen in der Defensive noch kompakter stehen, um unser Tor besser zu verteidigen. Auf der anderen Seite haben wir uns im letzten Drittel viele Möglichkeiten erspielt, hier müssen wir effektiver werden", so der SVS-Coach.

"Wir gehen jetzt erstmal das Spiel in Rostock an, auswärts laufen wir der Musik ein bisschen hinterher. Die Mannschaft zeigt es aber immer wieder, Rückschlage wegstecken zu können", so Schwartz. "Mit der Moral von Braunschweig wollen wir einen Dreier mitnehmen."