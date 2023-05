Schwartz kehrt an alte Wirkungsstätte zurück: "Aber das ist sekundär"

Nach dem erfolgreichen Abstiegskracher gegen Regensburg steht für den FC Hansa schon am Freitag das nächste Duell mit einem Sorgenkind der 2. Bundesliga an. Besonders für Trainer Alois Schwartz dürfte es ein Besonderes werden.

Kehrt mit dem FC Hansa Rostock an alte Wirkungsstätte zurück: Trainer Alois Schwartz. IMAGO/Fotostand

"Man freut sich zurückzukommen - aber das ist sekundär", stellte Schwartz auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie bei seinem Ex-Arbeitgeber fest, war der 56-Jährige doch bis Mitte Februar noch Chefcoach der Sandhäuser (September 2021 - Februar 2023), ehe er nach ausbleibenden Ergebnissen freigestellt wurde.

Der Nachfolger von Schwartz, Tomas Oral, steht ebenfalls nicht mehr an der Seitenlinie. Für den Saisonendspurt übernahm Gerhard Kleppinger, der seither sieben Zähler aus vier Partien einfuhr, die Sandhäuser allerdings noch nicht aus der Abstiegszone führte: Mit 28 Zählern steht Platz 18 zu Buche. Doch zurück zur Kogge.

Schwartz weiß, dass Sandhausen "um letzte Chance kämpft"

Schwartz beschreibt den kommenden Gegner als "gute und robuste Mannschaft, die sich jetzt gefunden hat. Sie werden um ihre letzte Chance kämpfen, so wie wir es auch tun." Eine letzte Chance dürfte das Aufeinandertreffen dennoch nur für den SVS sein, bugsierten sich die Hansestädter dank starker Ergebnisse und dem 2:0 gegen Regensburg am vergangenen Wochenende doch auf Platz 15 und genießen einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsrang 16, auf dem im Moment Arminia Bielefeld verharrt.

Wo Schwartz' Schützlinge aufpassen müssen, sind laut dem Übungsleiter vor allem die Standards des Tabellenschlusslichts. "Wir wissen, was uns erwartet." Personell kann Schwartz aller Voraussicht nach wieder auf Mittelfeldakteur Simon Rhein zurückgreifen, der nach überstandener Verletzung "wieder voll mit trainiert" und eine Option für den Freitag ist.

Rostocker Sieg würde viele Sorgen erleichtern - Restprogramm in Nürnberg und gegen BTSV

Bei aller vermeintlichen Ruhe, die die aktuelle Tabellensituation des FC Hansa vermuten lässt, kann das Bauchgefühl mit Blick auf das Restprogramm der Rostocker aber auch ganz schnell etwas schlechter werden. Nach dem Spiel in Sandhausen reist man zur direkten Konkurrenz nach Nürnberg, ehe am letzten Spieltag Eintracht Braunschweig, das ebenfalls noch nicht gerettet ist, ins Ostseestadion kommt. Ein Sieg am Freitag würde jedoch ohne Frage viele Sorgen erleichtern.