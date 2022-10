Schwartz ist vor dem Magdeburg-Spiel "guter Dinge"

Nach drei Punkten und keinem Sieg aus den letzten sieben Spielen steht der SV Sandhausen zunehmend unter Druck. Im Heimspiel gegen Magdeburg will SVS-Coach Alois Schwartz mit seinem Team den "Bock umstoßen".

Den Rückblick auf das letzte Spiel seiner Mannschaft hält Sandhausens Trainer Alois Schwartz kurz, findet aber dennoch klare Worte. Sein Team habe sich beim 1:1 in Fürth zwar den Punkt "erkämpft" - "spielerisch können wir aber ein bisschen mehr", so Schwartz. Unter der Woche wurde deshalb der Fokus auf eigene Angriffssituationen gelegt: "Wir haben daran gearbeitet, dass wir auch fußballerisch ein bisschen besser nach vorne spielen."

Gesperrter Trybull reiht sich in lange Ausfall-Liste ein

Neben zum ausbaufähigen Offensivspiel mussten die Sandhäuser in Fürth eine bittere Pille schlucken: Kurz vor dem Schlusspfiff sah Sechser Tom Trybull wegen Zeitspiels die Gelb-Rote Karte und vergrößert damit die Personalnot beim aktuellen 15. des Tableaus. Denn neben Trybull muss Schwartz auch auf Erik Zenga (Sprunggelenksverletzung), Oumar Diakhite (im Lauftraining nach Knöchelverletzung), Chima Okoroji (Mittelfußbruch), Josef Ganda (Reha nach Muskelbündelriss), Benedikt Grawe ("Fortschritte" nach Blinddarm-OP) und Vincent Schwab ("heute krank geworden") verzichten. Bei Routinier Dennis Diekmeier sei nach der letzten Partie eine "kleine Reaktion" in Verbindung zu seiner alten Muskelverletzung aufgetreten, am Sonntag wird er aber vermutlich zumindest im Kader stehen.

"Geduld mitbringen" gegen Ballbesitz-stärkstes Team der Liga

Mit im Schnitt rund 61 Prozent Ballbesitz pro Spiel hat der 1. FC Magdeburg die beste Quote der 2. Liga. "Geduld mitbringen" ist daher das Motto, das Sandhausens Trainer vor dem Duell ausruft: "Wir sind es gewohnt, dass der Gegner mehr Ballbesitz hat und wissen, was wir können", meinte der 55-Jährige. Die Stimmung in der Mannschaft sei "nicht schlecht", der erfahrene Coach weiß aber auch, wie schwer es ist, nach so einer langen Sieglos-Serie wieder dreifach zu punkten: "Wir müssen diesen Bock unbedingt umstoßen - das ist nicht einfach, wenn man sieben Spiele nicht gewonnen hat".

Da sich seine Mannschaft im Training "sehr akribisch" zeigt, ist Schwartz zwar "guter Dinge" vor dem wichtigen Spiel - ob sich der SVS aber am Sonntag gegen selbstbewusste Magdeburger mit drei Punkten belohnen kann, bleibt abzuwarten. Der 1. FCM hat sich am vergangenen Spieltag mit dem 1:0-Heimsieg gegen Regensburg vorerst aus der direkten Abstiegszone verabschiedet und dürfte mit ordentlich Rückenwind nach Sandhausen kommen. Anpfiff im BWT-Stadion am Hardtwald ist um 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker).