Schwartz erwartet Dynamo "auf Augenhöhe" - Diekmeier ist längst verliebt

Ein wichtiges Spiel steht dem SV Sandhausen am Sonntag bevor. Dynamo Dresden kommt im Abstiegskampf an den Hardtwald.

Will nach dem Remis in Bremen nachlegen: SVS-Coach Alois Schwartz. IMAGO/Nordphoto

SVS-Trainer Alois Schwartz rechnet mit einer engen Angelegenheit am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Tabellennachbar Dresden seine Visitenkarte abgibt. "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe", sagte der erfahrene Coach am Freitag.

Die Sachsen sind zwar schon seit elf Partien sieglos und liegen in der Tabelle auf Relegationsrang 16 - mit drei Punkten Rückstand auf Sandhausen -, doch einige der Dresdner Niederlagen seien unglücklich gewesen. Zudem seien sechs Punkteteilungen dabei gewesen in dieser Saisonphase.

Ausgangslage "sehr ordentlich"

Seine Mannschaft wiederum habe sich durch das 1:1 bei Werder Bremen am vergangenen Wochenende eine "sehr ordentliche Ausgangsposition" für das nun anstehende Kellerduell verschafft, so Schwartz. Insbesondere die Leidenschaft beim Spiel "gegen den Ball" habe dem 55-Jährigen gut gefallen. Gegen Dynamo wolle man "den nächsten Schritt" zum Ligaverbleib machen.

Verzichten muss der SVS auf den gelbgesperrten Mittelfeldspieler Tom Trybull. Der Einsatz des zuletzt angeschlagenen Verteidigers Immanuel Höhn (muskuläre Probleme) ist laut Schwartz noch offen.

Diekmeier und die Verbleib-Chancen

Im Hinblick auf die kommende Saison wird sich das Wechsel-Karussell in Sandhausen übrigens weitaus weniger rasant drehen als zuletzt. Mit 49 Transfers in sieben Monaten hatte der SVS Schlagzeilen gemacht. Zwar werden die Leihspieler Ahmed Kutucu (Schalke), Nils Seufert (Fürth) und Alou Kuol (Stuttgart) zu ihren Vereinen zurückkehren, aber es laufen nur wenige Verträge aus.

Der Abschied von Julius Biada kündigt sich an - gut sind indes die Chancen, dass Dennis Diekmeier über die Saison hinaus am Hardtwald bleibt. Als der Ex-HSV-Profi 2019 kam, gingen viele von einem Intermezzo aus. Doch der 32-jährige Kapitän ist längst Identifikationsfigur. "Ich habe mich in Sandhausen verliebt", sagt er selbst.

