Schwartz-Debüt misslingt - Bielefeld und Magdeburg atmen auf

Am Sonntag misslang das Debüt von Alois Schwartz bei Hansa Rostock komplett, im Keller atmen Magdeburg und Bielefeld auf. Tags zuvor feierte St. Pauli ein Novum, Hannover den ersten Sieg 2023. Darmstadt jubelte bereits am Freitag.

Magdeburgs Ceka verdirbt Debüt von Hansa-Coach Schwartz

Im Ostduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock feierte Alois Schwartz am Sonntagnachmittag sein Debüt auf der Trainerbank der Nordostdeutschen. Am Ende stand er aber mit leeren Händen da. Denn der FCM fuhr nach Treffern von Condé (29.) und Ceka (60., 70.) einen auch in dieser Höhe verdienten und souveränen 3:0-Sieg ein. Die Hansa-Kogge verlor nicht nur die Partie, sondern auch noch Verhoek (57.), der mit der Ampelkarte vom Platz flog (57.).

Bielefeld feiert Vereinsrekord gegen Kiel - Paderborn wieder in der Erfolgsspur

Einen Vereinsrekord fuhr Arminia Bielefeld ein. Die Ostwestfalen gewannen bei Holstein Kiel mit 3:2 und holten den sechsten Sieg in Serie gegen die Störche. Wichtiger als die Bestmarke und der Eintrag in die Vereinsannalen sind aber die drei Punkte, durch die der DSC im Keller weiter Boden gutmachen konnte. Jäkel (11.), Hack (29.) und Okugawa (55.) trafen für Bielefeld, Skrzybski (32.) und Fridjonsson (67.) für die KSV.

Nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg ist der SC Paderborn mit dem 3:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dabei machten es der SCP sogar unnötig spannend: Denn Schallenberg (13.), Muslija (61.) und Conteh (76.) schossen eine eigentlich beruhigende 3:0-Führung heraus. Aber das Kleeblatt kam durch Abiama (82.) und Hrgota (87.) noch einmal heran, doch die Ostwestfalen hielten die drei Punkte letztendlich fest.

Wilde Nachspielzeit in der Pfalz

Im Topspiel am Samstagabend an diesem 26. Zweitliga-Spieltag bot sich den formstarken Heidenheimern (4-2-0) die Möglichkeit, den eigenen Vorsprung auf Relegationsrang drei auszubauen. Auf dem Betzenberg traf der FCH dann auf einen kämpferischen 1. FC Kaiserslautern, der aber nach dem Seitenwechsel die kalte Dusche verpasst bekam: Kleindienst markierte ein bisschen aus dem Nichts seinen 20. Saisontreffer. Als dann auch noch Pick glücklich wie sehenswert zum 2:0 traf (75.), sprach viel für die Schwaben.

Doch die erlebten noch ihr blaues Wunder. Zunächst setzte Kleindienst einen an Tomiak verursachten Strafstoß an den rechten Pfosten (90.+2), eine Minute später traf de Preville im Gegenzug zum 2:1. Doch damit nicht genug, denn Kraus fand mit einer feinen Vorlage auf engstem Raum auch noch Hercher, der zum 2:2 einnetzte (90.+5) und den Betzenberg mal wieder zum Beben brachte.

Novum für St. Pauli und Coach Hürzeler

Der FC St. Pauli hat am Samstagnachmittag gegen Jahn Regensburg das neunte Spiel in Serie gewonnen und liegt nur noch sechs Punkte hinter Stadtrivale HSV. Gleich zum Start gab es am Millerntor eine knifflige Situation als Singh wegen einer vermeintlichen Schwalbe Gelb kassierte. Der VAR griff nicht ein, obwohl Singh wohl getroffen wurde. Es blieb tricky. Denn nach einer unübersichtlichen Situation im Regensburger Fünfer lag der Ball plötzlich zur Hamburger Führung im Netz. Den Gästen glückte fast im Gegenzug der Ausgleich, Idrizi schoss hauchdünn daneben. Auch nach dem Wechsel vergab Idrizi eine riesige Gelegenheit gegen Keeper Vasilj. Die Hamburger hatten mehrmals Glück gegen die Regensburger, brachten die knappe Führung aber über die Zeit. Damit ist Fabian Hürzeler der erste Trainer in der 2. Liga, der seine ersten neun Spiele gewonnen hat.

Erster Sieg für Hannover 2023

Hannover 96 hat gegen Sandhausen den ersten Sieg 2023 gefeiert. Der Tabellenletzte hatte zunächst seine erste Chance durch Kinsombi zur frühen Führung bei den verunsicherten Niedersachen genutzt. Zieler verhinderte gar das 0:2, ehe die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Beier ausgleichen konnten. Deutlich schwungvoller kam die Leitl-Elf aus den Kabinen. Köhn belohnte das Engagement schnell mit dem 2:1. Schaub sorgte in der Schlussphase der Partie mit dem 3:1 für die Entscheidung und erlöste Coach Stefan Leitl.

Braunschweiger Frust in Karlsruhe

Eintracht Braunschweig sicherte sich beim KSC in Unterzahl zwar ein Remis, dürfte aber dennoch gefrustet die Heimreise angetreten haben. Die Gäste erwischten einen Traumstart und gingen nach einem Solo von Lauberbach in Führung. Nach dem frühen Rückstand übernahm der KSC die Spielkontrolle, ließ aber im letzten Drittel Zielstrebigkeit vermissen. Auf der Gegenseite verpasste Kaufmann bei einem der seltenen Entlastungskonter des BTSV das 2:0.

Nach dem Wechsel war es Joker Multhaup, der einnetzte. Doch dem Treffer soll ein Foul vorangegangen sein, entschied Referee Florian Lechner auf Hinweis des VAR. "Ich habe die Wiederholung gesehen, meiner Meinung nach muss man das nicht zurücknehmen", kommentierte Trainer Michael Schiele später. Es kam noch dicker: Erst traf Jensen zum Ausgleich, dann meckerte der frustrierte Fejzic und flog per Ampelkarte vom Feld. Der KSC vermochte es in den verbleibenden 20 Minuten nicht mehr, die Überzahl zu nutzen, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

Darmstadt distanziert HSV

Der SV Darmstadt hat das Südduell mit Nürnberg im Max-Morlock-Stadion mit 1:0 gewonnen und sein Punktekonto auf 55 Zähler aufgestockt. Dabei reichte den Südhessen am Freitagabend ein Eigentor von Club-Kapitän Schindler nach rund einer halben Stunde Spielzeit zum Auswärtsdreier, darüber hinaus musste FCN-Torwart Vindahl nur selten eingreifen. Die Hausherren, die den Blick weiter nach unten richten müssen, spielten zwar phasenweise schwungvoll nach vorne, hatten durch Tempelmann (15.) und Geis (57.) aber auch nur zwei gute Torchancen zu verzeichnen.

Frühe Führung reicht HSV nicht

Der Hamburger SV hat nach dem 2:2 in Düsseldorf nun schon fünf Zähler Rückstand auf Darmstadt. Dabei führten die Rothosen bei prächtiger Kulisse durch Benes (5., Elfmeter-Nachschuss, Glatzel war gefoult worden) früh, ließen sich im Anschluss aber die Butter vom Brot nehmen: Kownacki per Kopf nach Ecke (21.) und Klaus (28.) gaben dem Spiel zwischenzeitlich eine Wende. Auch in diesem Spiel fiel noch ein Eigentor: Klarers Rettungsaktion gegen Kittel führte zum Endstand (75.). In den Schlussminuten agierte der HSV nach Monteros Ampelkarte (89.) zu zehnt.