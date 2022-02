Schwartz: "Das Glück haben wir uns erarbeitet"

Durch den Sieg in Karlsruhe hat der SV Sandhausen Fortuna Düsseldorf hinter sich gelassen und die Abstiegszone verlassen. Trainer Alois Schwartz freut sich, dass seine Mannschaft "eng zusammengewachsen ist".

Zwei Siege in Serie waren dem SVS in dieser Saison noch nicht gelungen, nach dem Erfolg gegen Erzgebirge Aue in der vergangenen Woche war es nach dem 2:0-Sieg gegen den KSC nun endlich soweit. "Ich bin sehr zufrieden, dass wir das geschafft haben", so Sandhausens Trainer Alois Schwartz nach der Partie. "Wir haben wieder ein gutes Gesicht gezeigt, wie schon am Samstag gegen Aue. Wir waren sehr aktiv im Spiel, waren schön unterwegs und haben uns unterm Strich die besseren Möglichkeiten rausgespielt."

Sandhausens Sieg "nicht unverdient"

Das Ergebnis ging für den 54-jährigen so in Ordnung, auch, wenn die Hausherren durch das Eigentor von Jerome Gondorf zum 2:0 kräftig mithalfen: "Wir haben nicht viel zugelassen und nicht unverdient gewonnen. Wir hatten selber die Möglichkeit noch früher das 2:0 zu machen. Dass uns der KSC hilft mit dem zweiten, ist natürlich umso schöner, aber das Glück haben wir uns auch erarbeitet."

Wir haben eine tolle Mannschaft auf dem Platz gesehen. Alois Schwartz

Nach der durchwachsenen Hinrunde läuft es nun also richtig gut beim SVS, endlich hat man die Abstiegszone vollends verlassen: "Natürlich tut es gut, überm Strich zu stehen. Wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung in der Winterpause gespielt, dann haben wir ein sehr schlechtes Spiel gegen Regensburg gemacht. Da standen wir schon richtig mit dem Rücken zur Wand. Wenn man sieht, wie das in den letzten beiden Spielen eng zusammengewachsen ist, dann freut mich das richtig. Wir haben eine tolle Mannschaft auf dem Platz gesehen."

Ingolstadt wartet

Die aktuelle Formstärke der Sandhäuser kommt zudem zu einem guten Zeitpunkt: Nächste Woche gastiert man bei Tabellenschlusslicht Ingolstadt (Samstag, 13.30 LIVE! bei kicker). Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Schwartz und sein Team dort den dritten Sieg in Folge einfahren werden.