Schwartz bangt beim Comeback um Conteh

Letztmals stand Alois Schwartz am 1. Februar 2020 in der 2. Liga an der Seitenlinie - seine Zeit beim SVS liegt sogar noch viel länger zurück. Der neue Coach spricht über seine Rückkehr und wie seine Mannschaft agieren soll.

Das letzte Spiel von Schwartz auf der Trainerbank des SV Sandhausen ist mittlerweile fünf Jahre und vier Monate her - bei der SpVgg Greuther Fürth verlor der SVS zum Abschluss der Saison 2015/16 mit 1:3. Am Sonntag sind die Sandhäuser dann zum zweiten Auswärtsspiel in Folge für den Schwartzschen SVS in Hannover zu Gast. Bei einem Team, das erst wacklig in die Saison gestartet war, sich mit zwei Siegen zuletzt gegen St. Pauli und Holstein Kiel aber stark berappelt hat.

Kompakt gegen den Ball und ein gefestigtes Hannover

Die aufsteigende Formkurve der 96er hat auch Schwartz auf dem Zettel: "Die Mannschaft von Hannover 96 hat die letzten beiden Begegnungen Konstanz in ihre Leistungen gebracht. Jedes Spiel in der 2. Liga ist schwer, egal gegen wen man spielen muss." Auf seiner zweiten, ersten Spieltags-Pressekonferenz als SVS-Verantwortlicher gab der 54-Jährige auch den Ton für die Partie an: "Wir müssen gut und kompakt gegen den Ball arbeiten, aber auch aktiv und mutig in der Offensive sein. Nur so können wir dem Gegner auch wehtun."

Gegen Jan Zimmermann und sein Team muss Schwartz auf Julius Biada, Gianluca Gaudino, Rick Wulle und Dennis Diekmeier verzichten. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Christian Conteh, der das Training unter der Woche mit muskulären Problemen abbrechen musste. Während der Stürmer das Training wohl nicht ganz so toll fand, äußerte sich sein neuer Trainer zum Einstand auf dem Rasen positiv: "Für mich war es schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Die Mannschaft hat super mitgezogen und engagiert agiert." Inhalt der Einheit war die Arbeit an der Physis und am Zweikampfverhalten, ließ der frühere Coach des Karlsruher SC wissen.

Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker) in der HDI Arena in Hannover.