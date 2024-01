"Schwankungen sind Teil der Entwicklung": Frankfurts U 21 bereichert die Liga

Aufsteiger Eintracht Frankfurt II nahm im Oktober den Platz an der Sonne ins Visier, die Leistungen aber sind bislang zu inkonstant für ganz oben. Trainer Kristjan Glibo sieht seine Arbeit dennoch bestätigt, auch weil einige Schützlinge an der Schwelle zur Bundesliga-Mannschaft stehen.

So stellt man sich einen goldenen Oktober vor. Zehn Punkte aus fünf Spielen holte da Eintracht Frankfurt II, zum Monatsabschluss fegte die Mannschaft von Trainer Kristjan Glibo sogar den Nachbarn FSV Frankfurt mit 5:1 vom Feld - Spitzenreiter Stuttgarter Kickers hatte nach diesem 15. Spieltag nur noch einen Zähler mehr auf dem Konto. Doch vom Glanz dieser Phase ist nicht mehr viel übriggeblieben: Während der Mitaufsteiger aus Schwaben weiter fleißig Punkte sammelte, schlitterte Eintrachts U 21 in eine Krise, es setzte drei Zu-Null-Niederlagen, zudem gab es dreimal ein 1:1. Die Folgen sind drastisch: Die blauen Kickers enteilten um zwölf Punkte, und zum ersten Abstiegsplatz besteht nur noch ein Fünfpunktepuffer.

"Aus sportlicher Sicht ist es unser Ziel, uns in der Liga zu etablieren. Das ist uns bis dato gelungen, wir sind in der Liga angekommen. Als Aufsteiger und jüngste Mannschaft der Liga haben wir mutigen Fußball gezeigt, auch Schwankungen sind Teil unserer Entwicklung", ordnet Glibo den bisherigen Saisonverlauf ein. Die Frankfurter bereichern sicherlich die Liga, neben dem klaren Erfolg über den FSV zählten auch die Kantersiege über Mainz 05 II (6:1) und den Aufstiegskandidaten FC Homburg (5:0) zu den Höhepunkten. Das 0:6 beim VfB Stuttgart II zu Novemberbeginn bedeutete aber den Wendepunkt und Anfang der aktuellen Negativserie, selbst beim wahrscheinlichen Absteiger TuS Koblenz kam die SGE II nicht über ein Remis hinaus.

Erfolg und Misserfolg

Erfolg und Misserfolg sind am deutlichsten mit dem Angriffsduo Noel Futkeu und Ignacio "Nacho" Ferri Julia verbunden. Bis zu seiner Verletzung Mitte Oktober war Futkeu mit elf Treffern neben dem VfB-Stürmer Dejan Galjen der Topschütze, auch Ferri Julia traf bis dahin regelmäßig (8). Nach seiner Rückkehr war Futkeu aber nur noch einmal erfolgreich, ebenso Ferri Julia, seitdem er öfters bei den Profis berücksichtigt wird.

Auch Futkeu debütierte im Erstliga-Team, doch dies misslang gründlich, beim Achtelfinal-Pokalaus in Saarbrücken (0:2) sah er nach seiner Einwechslung in der Endphase die Rote Karte. Zudem erhielt Linksverteidiger Elias Baum in Bundesliga und Conference League bereits Einsätze. "Wir wollen unsere Spieler bestmöglich ausbilden. Umso erfreulicher ist es, dass mit 'Nacho' Ferri, Elias Baum und Noel Futkeu gleich drei Spieler ihre Pflichtspieldebüts für unsere Lizenzspielermannschaft feiern konnten", sagt Glibo dazu.

Lässt das Leistungsvermögen nach?

Es ist aber klar, dass bei solch positiven individuellen Entwicklungen das Leistungsvermögen von Eintracht II nachlassen kann. Verschärfend kommt hinzu, dass in der Winterpause Kapitän Marc Wachs das Team gen Ligakonkurrent Kickers Offenbach verlassen hat - und auch Jungprofi Marcel Wenig, der zum 1. FC Nürnberg ausgeliehen wurde und sich prompt schwer verletzte, nicht mehr zur Verfügung steht.

Ob es Ersatz für die beiden gibt oder gar weitere Abgänge, dazu will sich Glibo nicht äußern. Bedenken, dass es noch mal eng werden könnte, hegt der 41-Jährige nicht: "Die Jungs spüren, dass sie grundsätzlich mit jeder Mannschaft mithalten können, wenn sie an ihre Leistungsgrenze gehen."