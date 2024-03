"Schwamm drüber, heute zählt der Sieg": Verl froh über Ende der Sieglosserie

Nach zuletzt sechs Spielen in Folge ohne Sieg war die Erleichterung beim SC Verl groß. Da war es auch zu verkraften, dass die spielerische Leistung nicht das Niveau aus den Vorwochen erreichen konnte.

Das Jahr 2024 war bislang keins, was dem SC Verl zugute gekommen war. Neben den Abgängen der beiden Leistungsträger Oliver Batista-Meier und Mael Corboz gesellten sich zuletzt auch ausbleibende Ergebnisse dazu. Nach dem 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg II konnten die Ostwestfalen zuletzt sechs Spiele am Stück nicht gewinnen, davon gar vier Niederlagen - bis zum erlösenden 1:0-Sieg beim ebenfalls kriselnden FC Ingolstadt.

Stabile Defensive als Erfolgsfaktor

Entsprechend trat im Anschluss an die Partie ein "total glücklicher" SC-Trainer Alexander Ende vor das Mikrofon von MagentaSport. "Das tut uns richtig gut. Heute war es sicherlich nicht unter bestes Spiel, wir haben in den letzten Wochen - gerade fußballerisch - deutlich mehr auf den Platz gebracht. Heute war es ein Fight. Ich bin froh, dass die Null steht." In der ein oder anderen Szene habe man "auch das Quäntchen Glück gehabt, aber in Summe auch nicht so viel zugelassen".

Besonders im Umschaltspiel nach vorne hätte sich Ende gewünscht, dass "wir sauberer sind und da wäre heute einiges möglich gewesen, aber wie gesagt: Schwamm drüber, heute zählt der Sieg". Auch Torschütze Maximilian Wolfram erkannte: "Von den letzten Spielen ist das wahrscheinlich das schlechteste gewesen. Nach dem 1:0 müssen wir ein bisschen cleverer spielen, können da wahrscheinlich auf 2:0 oder 3:0 stellen, wenn wir das ein bisschen besser ausspielen. Aber im Großen und Ganzen war das eine reife Abwehrleistung."

Wolfram: "Da tut so ein Duseltor mal ganz gut"

Dass es das Quäntchen Glück mit den Verlern an diesem Abend gut meinte, hat auch Wolfram festgestellt. Mit Blick auf seinen frühen Treffer, bei dem Wolfram frei auf das gegnerische Tor zulief, zunächst am gegnerischen Torhüter scheiterte und erst im Nachschuss verwandelte, musste er schmunzelnd anerkennen. "Mir wurden ja schon ein-zwei Tore aberkannt und da tut so ein Duseltor mal ganz gut."

Aber nicht nur das Tor, sondern ganz allgemein der Sieg "tut allen gut", um "mal ein paar Tage abschalten" zu können. Durch den Erfolg haben sich die Kicker der Verler einen freien Tag mehr verdient. Aber dann "geht es übernächste Woche im Pokal weiter", so Wolfram mit Blick auf die Partie im Halbfinale des Landespokal Westfalen gegen den Regionalligisten SV Lippstadt. Das Spiel sei "für uns als Verein total wichtig", ergänzte Ende. "Eins der wichtigsten Spiele in den letzten Wochen und da müssen wir voll da sein." Schließlich ist der Verbandspokal die Chance, um "in den DFB-Pokal einzuziehen".