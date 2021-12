Schwalbe Tündern: Ein besonderer Vertrauensbeweis für Tim Piontek

Der HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern geht mit einer bedrohlichen Ausgangssituation in die kommende Abstiegsrunde. Beim Klub aus Hameln setzt man dennoch auf das bisherige Führungspersonal, ein nicht überall so vollzogener Schritt.

Harter Kampf: Der HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern schwebt in akuter Abstiegsgefahr. imago/Joachim Sielski

Oberliga Niedersachsen Hannover/Braunschweig Startseite

Spieltag

Tabelle

Transfers

Es ist ein Vertrauensbeweis, der so nicht an jedem Oberliga-Standort praktiziert worden wäre, wie das Beispiel Wolfenbüttel zeigt: Der HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern geht zwar in die kommende Abstiegsrunde mit der schlechtesten Ausgangsposition aller niedersächsischen Oberligisten, doch nichtsdestotrotz haben die Schwalben den Vertrag mit Trainer Tim Piontek und seinem Assistenten Alexander Stamm um ein weiteres Jahr verlängert.

"Ein wichtiges Signal, welches wir noch vor den Feiertagen setzen wollten", sagt der Herrenkoordinator Manfred Lentge. Der Verein betont in einer Meldung, dass er mit der Arbeit und der Weiterentwicklung sehr zufrieden sei und es deswegen überhaupt keinen Grund gegeben habe, sich gegen eine Verlängerung auszusprechen. Selbst bei einem Abstieg würde der Vertrag gültig bleiben.

Ein Grund für diesen Schritt ist womöglich, dass die Blau-Weißen zwar wenig Punkte eingefahren haben, sie sich aber unter dem Strich gut verkauft haben. Zumindest sehen das Tünderns Verantwortliche so, die sagen: "Wer die Mannschaft live gesehen hat, der weiß, dass wir bei fast allen Spielen immer auf Augenhöhe mitgespielt haben." Jetzt müssen aber Punkte her, denn in Niedersachsen könnte es bis zu sechs Absteiger geben.