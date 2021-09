Schwächer? Anders!

Sommerliche 29 Grad erwarten den FC Bayern in der katalanischen Metropole Barcelona, wo der Rekordmeister am Dienstagabend (21 Uhr, live bei kicker) im legendären Camp Nou seinen Auftakt in die Champions-League-Saison 2021/22 bestreiten wird. Bis auf Corentin Tolisso (Wadenprobleme) bestiegen alle Stars am Montagnachmittag den Flieger, auch die zuletzt angeschlagenen Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Kingsley Coman.

Der Champions-League-Auftakt steht für Julian Nagelsmann und den FC Bayern am Dienstag an. imago images/Sven Simon