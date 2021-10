Schwächephase? Toppmöller: "Ich sehe es nicht so kritisch"

Mit dem 5:2 bei Union Berlin hat der FC Bayern eine Reaktion auf das Pokal-Debakel in Mönchengladbach gezeigt. Aber: Die 90 Minuten legten auch so manche Schwäche offen. Co-Trainer Dino Toppmöller wollte das nicht so hochgehängt wissen.

Dino Toppmöller war zufrieden. Mit Ausnahme der letzten Minuten hatte seine Mannschaft eine sehr gute erste Hälfte gespielt, sie hatte stets eine Antwort gegeben, als Union Berlin aufbegehrte - und am Ende hatte sie einen verdienten Sieg eingefahren.

"Ich denke, dass wir mit der Leistung zufrieden sein können, weil es eine gute Reaktion war", sagte Toppmöller. Gerade in den ersten 40 Minuten hatten die Bayern zu überzeugen gewusst, das Spiel, wie Toppmöller sagte, "total kontrolliert" - und in Person von Robert Lewandowski (15., 23.) und Leroy Sané (35.) drei Tore erzielt.

Dann aber geriet die Mannschaft ins Wanken. Mit dem Publikum im Rücken erzeugte Union auf einmal eine mitreißende Dynamik, die die Defensive der Bayern das eine oder andere Mal in Verlegenheit brachte. "Uns war bewusst, dass in der zweiten Halbzeit eine extreme Wucht auf uns zukommt", sagte Toppmöller später und räumte ein, dass "das Quäntchen Glück" in dieser Phase durchaus auf Bayerns Seite war.

Auf einmal fehlt den Bayern die Klarheit

Das Selbstverständnis der Anfangsphase, die Souveränität, die Klarheit im Spiel, all das war plötzlich verflogen. Nach dem Tor von Niko Gießelmann (43.) war Union dem Anschlusstreffer näher als Bayern dem 4:1 - doch das schoss Kingsley Coman (60.).

Vielleicht auch deshalb sagte Toppmöller über die rund 20-minütige Schwächephase: "Ich sehe es nicht so kritisch." Aber: Auf höchstem Niveau, und auch das weiß der 40-Jährige, darf sich die Mannschaft nicht so viele Fehler erlauben wie am Samstagnachmittag an der Alten Försterei.