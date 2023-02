Schwäbe: "Wir haben gezeigt, wo wir hinkönnen"

Der 1. FC Köln ist im neuen Jahr auch nach fünf Spielen ungeschlagen. Und das, obwohl die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart schon gegen die Topklubs aus München, Leipzig und Frankfurt antreten musste. Folglich schielt nun auch Torhüter Marvin Schwäbe in höhere Tabellenregionen.

Kölns Torhüter Marvin Schwäbe will hoch hinaus. IMAGO/Moritz Müller

Er wurde ausgewählt und wird seinen Auftrag erfüllen. Beim Kölner Rosenmontag darf Marvin Schwäbe auf einem der Karnevalswagen mitfahren. Eine Nominierung, die Kölns Torhüter natürlich nicht absagen wird. "Wenn man da auserkoren ist, darf man sich nur darauf freuen - da gibt es auf gar keinen Fall ein Nein", erklärte der 27-Jährige am Dienstag.

Schwäbe: "Die Ehre erhält nicht jeder"

Der Torhüter weiß es zu schätzen, im Rosenmontagszug mitfahren zu dürfen. Schließlich ist er im hessischen Dieburg geboren, das den größten Karnevalsverein Deutschlands beherbergt, und damit mit der Dieburger Fastnacht "groß geworden." Also erklärt er: "Die Ehre erhält nicht jeder, dass man da oben stehen darf."

Den Platz über der jecken Menge am kommenden Montag hat er sicher. In der Bundesligatabelle steht er mit dem FC aktuell mit 26 Punkten eher mittendrin statt oben drüber, auf Rang 11. Aber nach dem guten Start ins neue Jahr, in dem der FC immer noch ungeschlagen ist, möchte Schwäbe mit dem FC weiter klettern.

Selke und Ljubicic zurück im Mannschaftstraining

Schwäbe sieht keinen Grund, warum dem FC, bei dem am Dienstag Davie Selke (nach Knieprellung) und Dejan Ljubicic (Mandelentzündung) ins Mannschaftstraining zurückkehrten, der Sprung in die oberen Tabellenregionen nicht gelingen sollte. "Die Leistungen haben gezeigt, dass wir jetzt das eine oder andere Spiel ziehen können, woran wir vor einem halben Jahr noch nicht geglaubt haben oder uns etwas gefehlt hat. Wenn wir an die Leistungen anknüpfen, geht der Blick natürlich eher nach oben", sagt die Kölner Nummer 1.

Nur zwei Gegentreffer hat er in diesem Jahr kassieren müssen. Kölns neue Defensivstärke sieht Schwäbe als Basis für den Erfolg und gibt ihm Anlass für einen positiven Ausblick: "Natürlich ist es schön, wenn man gegen die Bayern über sehr lange Zeit kein Gegentor bekommt. Wir haben gegen Leipzig zu Null spielt und gegen die Frankfurter, beide Champions-League-Klubs - da haben wir schon gezeigt, wo wir stehen und wo wir hinkönnen." Nach oben eben, wie beim Rosenmontagszug.