Schwäbe "will nicht ausfallend werden" - Schultz lenkt ab

Mit großen Worten kündigte der 1. FC Köln ein furioses Finale in Heidenheim an. Den nach einer desaströsen Leistung verdienten Abstieg wusste nicht jeder Beteiligte entsprechend einzuordnen.

"Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden", gab Marvin Schwäbe nach dem 1:4 in Heidenheim, das den siebten Abstieg des 1. FC Köln besiegelte, bei Sky zu. "Wir haben uns die ganze Woche etwas vorgenommen, wir haben uns heute morgen noch einmal eingeschworen." Ein Sieg in der Voith-Arena hätte hergemusst bei einem Sieg des SC Freiburg beim 1. FC Union Berlin, um am 34. Spieltag doch noch die Relegation zu erreichen.

Dass die Breisgauer am Ende nicht mithalfen und in Berlin verloren, war am Ende unerheblich. Weil der 1. FC Köln eine derart desaströse Leistung anbot, die zu keinem Zeitpunkt einen Erfolg in Aussicht gestellt hätte. "Dass wir die erste Halbzeit dann so spielen, wie wir gespielt haben ... Ich will nicht ausfallend werden, aber das war nichts", war Schwäbe bedient.

Es war klar, dass wir nicht herkommen und sie uns den roten Teppich auslegen, um in der Liga zu bleiben. Marvin Schwäbe

"Ich glaube, dass wir gefühlt jedes fifty-fifty-Duell verloren haben. Wir haben es uns vor allem in der ersten Halbzeit einfach komplett kaputt gemacht. Egal, was wir uns vorgenommen haben, wir sind gar nicht in unser Spiel reingekommen", führte der Torhüter weiter aus - 41 Prozent gewonnene Zweikämpfe waren es am Ende. "Klar haben es die Heidenheimer gut gemacht, aber es war klar, dass wir nicht herkommen und dass sie uns den roten Teppich auslegen, um in der Liga zu bleiben. Es war klar und es war einfach zu wenig."

Uth fehlen die Worte

Sprachlos zeigte sich auch Mark Uth, der gehofft hatte, mit seinem Treueschwur am Freitag ein positives Signal vor dem Saisonfinale zu senden. "Wir sind sehr enttäuscht, in der Kabine herrscht Stille. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich sagen soll", sagte der 32-Jährige und bestätigte dies sogleich: "Die erste Hälfte war auch wieder, ... also, ... keine Ahnung, ich habe da auch keine Worte für. Es ist schwierig zu greifen."

"Wenn man sieht, wie wir in die erste Hälfte reingegangen sind: Wir haben keinen einzigen Zweikampf gewonnen, wir haben keinen einzigen Zweikampf geführt. Und das in einem Spiel, wo du, unabhängig von Union, 2:0, 3:0 gewinnen musst - das geht einfach nicht. Und im Endeffekt stehen wir jetzt hier und sind verdient abgestiegen, das ist einfach wie es ist leider", war der Stürmer bedient.

So eine Halbzeit hätte ich meiner Mannschaft nicht zugetraut. Timo Schultz

Eine Ansicht, die Trainer Timo Schultz nicht unbedingt teilte. Der 46-Jährige, der in den vergangenen Wochen stets mit seiner positiven Art auffiel, Kritik für gewohnt abwehrte und noch vor dem Spiel zur Attacke geblasen hatte, ließ verlauten: "So eine erste Halbzeit hätte ich meiner Mannschaft ehrlich gesagt nicht zugetraut."

Den Fehler in seinem Aufgebot wollte Schultz nicht suchen, der Trainer stellte vielmehr das Engagement seiner Mannschaft in Frage. "Es lag definitiv nicht an der Aufstellung, sondern eher heute ein Stück weit, das muss man ehrlich sagen, auch an der Einstellung der ersten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, ob es 30% aller Zweikämpfe waren, die wir in der ersten Halbzeit gewonnen haben - so kannst du kein Fußballspiel bestreiten. Egal ob wir mit Dreier-, Vierer-, Fünfer- oder Achterkette spielen."