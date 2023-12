Schwäbe und Selke solidarisieren sich mit Baumgart

Die Lage beim 1. FC Köln spitzt sich immer mehr zu. Im Abstiegskracher in Berlin-Köpenick präsentierten sich die Domstädter rund 50 Minuten gut und spielerisch besser, ehe das Konstrukt innerhalb eines Augenblickes komplett zusammenbrach. Für Kapitän Marvin Schwäbe und Davie Selke stellte sich die Trainerfrage dennoch nicht. Steffen Baumgart selbst ließ zwischen den Zeilen aufhorchen.

In einer zähen ersten Halbzeit waren die Kölner die bessere Mannschaft, präsentierten sich spiel- und kombinationsfreudig. Auch wenn die klaren Chancen bis kurz vor der Pause ausblieben, war eine deutliche Steigerung zu den vergangenen Wochen erkennbar.

Doch bei allem Lob für die ersten 45 Minuten ist eben auch festzuhalten, dass der FC am Ende wieder mit null Punkten dastand. Infolge des zu diesem Zeitpunkt des Spiels schmeichelhaften Führungstreffers ausgerechnet durch Benedict Hollerbach, der im Sommer beinahe in Köln gelandet wäre, brach das Baumgart-Team völlig ein. Erarbeitete Köln sich zuvor noch Chance für Chance, kam nach erwähntem Rückschlag überhaupt nichts mehr vom Abstiegskandidaten. Am Ende stand ein ernüchterndes 0:2 auf der Anzeigetafel.

"Überragende" erste Hälfte und dennoch keine Punkte

"Da fehlen einem kurz nach dem Spiel die Worte", gab Marvin Schwäbe am "Sky"-Mikrofon zu und beschrieb es als "extrem traurig", sich "nicht belohnt" zu haben. Im Einklang mit Angreifer Davie Selke beschrieb der Torhüter den ersten Durchgang als "überragend". Man habe "gezeigt und bewiesen, dass es funktioniert. Ich habe im Moment keine Worte dafür." Selke lobte ebenso die Leistung der ersten Hälfte und sagte, dass es nicht "selbstverständlich" sei.

Köln ist mein Verein. Wir haben alle eine Verantwortung und der müssen wir uns stellen. Kölns Trainer Steffen Baumgart

Und Baumgart? Wie geht es mit Kölns Trainer nun weiter? Schwäbe und Selke zumindest stellten sich hinter ihren Coach und ließen die Trainerfrage gar nicht erst aufkommen. "Ich kann meine Meinung sagen und ich kann sagen, dass Steffen Baumgart und sein Team uns überragend eingestellt haben", ergriff Selke Partie für seinen Coach. "Jeder, der Ahnung hat, sieht das auch. Das wäre sonst so nicht möglich." Schwäbe wurde derweil noch deutlicher: "Wir stehen voll und ganz hinter dem Trainer. Wir wissen, was wir an ihm haben. An ihm liegt es nicht."

Baumgart selbst ließ zwischen den Zeilen aufhorchen. "Wir werden heute nochmal alles Revue passieren lassen. Es geht um unseren Verein. Köln ist mein Verein. Es geht darum zu sagen, was das Beste für den Verein ist. Wir haben alle eine Verantwortung und der müssen wir uns stellen." Der 1. FC Köln geht mit zehn Punkten in der Pause und überwintert auf Rang 17. Ob Baumgart auch im nächsten Jahr an der Seitenlinie der Domstädter steht, ist spätestens nach den Aussagen des Coaches und der Niederlage in Berlin offen.