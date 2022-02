Schwäbe über Modeste: "Er ist unsere Lebensversicherung"

Durch den Sieg gegen Freiburg festigte Köln seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Matchwinner war einmal mehr Anthony Modeste. Der nicht nur beim Torabschluss cool blieb.

Die letzten Sekunden des Spiels konnte Steffen Baumgart daheim am Fernseher völlig entspannt genießen. Die technische Verzögerung des digitalen TV-Signals machte es möglich. In der Realität ertönte in Köln-Müngersdorf bereits der Abpfiff, während er im Wohnzimmer noch zitterte und genau das bekam er per Telefon mitgeteilt - Stress abschütteln war angesagt beim Trainer, der daheim in Köln-Widdersdorf in seiner Corona-Quarantäne mitlitt.

Sportchef Jakobs: "Vier Punkte gegen Freiburg in einer Saison zu holen, das zeugt von guter Arbeit"

Was er vorher gesehen hatte dürfte ihm freilich Zuversicht geben für die Zukunft und nachhaltig darin bestätigen, dass die Arbeit mit diesem Kader fruchtet und belohnt wird. "Vier Punkte gegen Freiburg in einer Saison zu holen, das zeugt von guter Arbeit", analysierte Sportchef Jörg Jakobs, der sowohl Parallelen zum Hinspiel sah, aber eben auch eine "super Entwicklung". Damals hatte der FC eine Führung in letzter Minute noch aus der Hand gegeben. Diesmal überstand man in der hektischen Schlussphase eine Ecken-Serie der Freiburger, um die letzten Minuten schließlich clever tief in der gegnerischen Hälfte zu verbringen, seinerseits drei Ecken hintereinander rausholte und bis zum Schlusspfiff nicht mehr in Gefahr geriet.

Timo Hübers, einer der hauptverantwortlich für das zweite "zu-Null"-Spiel der Saison zeichnete, wusste nach dem Schlusspfiff, was sein Team geleistet hatte und auch, was ihm widerfahren war: "Es war ein glückliches Ende. Wir hätten uns über ein Unentschieden nicht beschweren dürfen." Der Blondschopf übernahm nach dem Weggang von Rafael Czichos wie automatisch die Rolle des Abwehrchefs, überzeugte auch gegen den SC Freiburg: "Antizipieren, Bälle ablaufen, in die Kopfballduelle gehen", beschrieb er "sein" Spiel, "davon war eine Menge dabei."

Modeste: "Dann gucken wir mal"

Da wollte dem im Sommer aus Hannover nach Köln gewechselten Blondschopf niemand widersprechen, der gegen Freiburg ebenso Sieggarant war wie Anthony Modeste. "Er ist unsere Lebensversicherung", formulierte es Keeper Marvin Schwäbe deutlich in die Sky-Mikrofone, "auf ihn können wir uns verlassen, das ist es, was wir brauchen." Der Franzose gab sich bescheiden, dachte spontan an Steffen Baumgart ("Es war besonders ohne Trainer!"), wollte dessen Abwesenheit allerdings keine allzu große Bedeutung beimessen: "Wir wissen, was wir machen müssen." Punkte holen gehört dazu, möglichst schnell sollen die 40 Zähler eingesackt werden, die sicher den Abstieg verhindern. Und dann? Anthony Modeste bleibt ruhig wie beim Torschuss: "Dann gucken wir mal."