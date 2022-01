Schwäbe: "Offensive ist das, was wir am besten können!"

Eigentlich hätte Marvin Schwäbe am Dienstag der Platz auf der Bank gedroht. Denn im Pokal, dies hatte Kölns Trainer Steffen Baumgart vor der Saison entschieden, sollte jeweils der Keeper ran, der in der Liga Ersatz ist. Doch nun kommt es anders.

Eine Erkrankung von Timo Horn macht den Kölnern einen Strich durch diese Rechnung und so wird - wie in den beiden ersten Pokalrunden - auch diesmal Schwäbe im Kasten stehen.

Der Torhüter erwischte gegen die Bayern (0:4) eine Partie, die kein Torhüter liebt. Ohne Chance bei den vier Gegentore und wenig Möglichkeiten, sich auszuzeichnen - kein einfacher Nachmittag für den Keeper, der vor der Saison als dänischer Meisterablösefrei von Bröndby IF zum FC kam.

Weil nach jeder Niederlage die offensive Spielweise der Kölner diskutiert wird, machte Schwäbe nach der Partie gegen die Bayern gleich klar: "Unser Offensivspiel hat uns die vergangenen Wochen stark gemacht. Wir wollten unseren Stil fortführen. Das ist, was wir am besten können und an dem wollen wir festhalten."

Zumal der FC - anders als am Samstag - am Dienstag als Favorit in die Begegnung gegen den Hamburger SV geht. Über den Zweitligisten das Pokal-Viertelfinale zu erreichen ist das Ziel der Kölner, deren Trainer nie verhehlt, wie sehr es ihn zum Finale nach Berlin zieht.