Schwaches Quintett um Neuer: Die DFB-Elf in der Einzelkritik

Die deutsche Nationalmannschaft ist auch bei der WM 2022 schon in der Gruppenphase gescheitert. Das kicker-Zeugnis zum wertlosen 4:2-Sieg gegen Costa Rica.

Wie schon die WM 2018 in Russland geht auch die WM 2022 in Katar ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft in die K.-o.-Runde. Statt Deutschland trifft Spanien im Achtelfinale auf Marokko.

Weil die Iberer nach früher Führung überraschend Japan mit 1:2 unterlagen, reichte der Elf um Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstagabend der 4:2-Sieg gegen Costa Rica nicht mehr zum Weiterkommen. Anstatt die Spanier mit einem mitreißenden Auftritt frühzeitig unter Druck zu setzen, geriet die DFB-Auswahl gegen den Außenseiter aus Mittelamerika zwischenzeitlich sogar in Rückstand.

Entsprechend schwach fällt das kicker-Zeugnis zum letzten deutschen Spiel in Katar aus. Gleich fünf Spieler erhielten die Note 5 - darunter auch Kapitän und Torhüter Manuel Neuer, der bei beiden Gegentreffern keine glückliche Figur machte. Wirklich überzeugen konnten zum Abschluss nur zwei deutsche Joker.

Alle Noten und Einzelkritiken finden Sie in der folgenden Bilderstrecke:

Insgesamt beendet Jamal Musiala damit die WM 2022 mit dem besten kicker-Notenschnitt aller deutschen Nationalspieler, die mindestens die Hälfte der möglichen Einsatzzeiten verbuchten. Nach einer 3 bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan und einer 2,5 beim 1:1-Remis gegen Spanien folgte nun eine 3,5 und damit ein Gesamtschnitt von 3,0.

Ein heimlicher Gewinner bleibt aber gewiss auch Niclas Füllkrug, der das Turnier mit zwei Toren in drei Spielen (insgesamt jetzt drei Tore in vier Länderspielen) und einer kicker-Note 2 gegen Costa Rica beendete. Mit zwei Toren und einer Vorlage war er sogar Topscorer der deutschen Nationalelf in Katar.

Am anderen Ende der Noten-Skala befindet sich Verteidiger Niklas Süle mit seinem kicker-Notenschnitt von 4,67 - nach zwei Fünfern und einer Vier. Nicht viel besser schnitten seine früheren Bayern-Teamkollegen Serge Gnabry, Leon Goretzka (jeweils 4,5), Thomas Müller und Manuel Neuer (jeweils 4,33) ab.