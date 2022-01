Schwacher Schröder gewinnt mit Boston Overtime-Krimi

Trotz einer ganz schwachen Vorstellung hat Dennis Schröder mit seinen Boston Celtics eine fast schon verloren geglaubte Partie doch noch gewonnen. Die NBA am Dienstagmorgen.

Gegen die Indiana Pacers holte das Team am Montagabend (Ortszeit) nach Verlängerung ein 101:98, nachdem die Mannschaft über weite Strecken der Partie in Führung gelegen hatte, aber 6,2 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit zwei Punkten in Rückstand geraten war. Jayson Tatum traf zum Ausgleich und verbuchte insgesamt 24 Punkte, Topscorer Jaylen Brown kam auf 26 Zähler für die Celtics.

Schröder hatte erneut keinen erfolgreichen Abend, traf keinen Wurf aus dem Feld, seine fünf Punkte machte er allesamt an der Freiwurflinie. Der 28-Jährige kam in den vergangenen acht Spielen nur dreimal auf eine zweistellige Punktausbeute, schon am Sonntag hatte er gegen die New York Knicks nur sechs Zähler verbucht. Boston (20:21) ist im Osten Tabellenachter.

Nationalmannschaftsteamkollege Daniel Theis kassierte mit den Houston Rockets unterdessen ein 91:111 gegen die Philadelphia 76ers. Theis durfte von Beginn an spielen und kam auf zwölf Punkte, vier Rebounds und eine Vorlage bei der 31. Saisonniederlage der Texaner, die damit eine Pleite mehr auf dem Konto haben als die Detroit Pistons. Diese gewannen überraschend mit 126:116 gegen die Utah Jazz.