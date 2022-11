Schwaben-Duell mitten in Braunschweig: Schiele hat "keine größeren Sorgen"

Wenn Eintracht Braunschweig an diesem Sonntag auf die SpVgg Greuther Fürth trifft, wird es für BTSV-Coach Michael Schiele kein Spiel wie jedes andere - schließlich ist es ein Schwaben-Duell mitten in Niedersachsen.

Braunschweig liegt in Niedersachsen, Fürth in Mittelfranken - und doch ist es auch ein schwäbisches Duell, das da am Sonntagnachmittag ausgetragen wird, wenn die Eintracht am 15. Spieltag der 2. Bundesliga das Kleeblatt empfängt. Auf der einen Seite steht ja Michael Schiele, ein gebürtiger Heidenheimer, der mittlerweile seit knapp eineinhalb Jahren auf der Braunschweiger Bank sitzt - und auf der anderen Alexander Zorniger, ein gebürtiger Mutlanger, der die Fürther gerade erst übernommen hat.

Schiele gegen Zorniger: Dieser Vergleich ist bei den 90 Minuten auch deshalb im Fokus, weil sich die beiden gut kennen. Als Schiele seine Ausbildung zum Fußballlehrer bestritt, hospitierte er bei Zorniger, der seinerzeit noch bei Bröndby IF gearbeitet und Schiele, wie Braunschweigs Coach selbst sagt, "einen guten Einblick gewährt" hat.

Bis heute ist Schiele regelmäßig mit Zorniger im Austausch, nun kommt es zum ersten Mal zum direkten Aufeinandertreffen. Ein Duell, bei dem es für die Eintracht darum geht, ihre Serie von acht Spielen ohne Niederlage fortzuführen und den Worten von Anthony Ujah Taten folgen zu lassen.

Mit dem jüngsten 2:2 in Sandhausen waren sie beim BTSV nur bedingt zufrieden. "Die Aggressivität und Intensität hat teilweise gefehlt", sagte Schiele bei der Pressekonferenz vor der Partie, schickte aber voller Zuversicht hinterher: "Ich denke, jetzt am Wochenende wird das wieder anders aussehen."

Eine grundsätzliche Tendenz will der 44-Jährige aus den 90 Minuten der Vorwoche jedenfalls nicht ableiten. "Ich mache mir da jetzt erstmal keine größeren Sorgen", betonte Schiele, der einst selbst für Fürth tätig war.

Bevor er bei den Würzburger Kickers erstmals in der ersten Reihe stand, arbeitete er als Co-Trainer beim VfR Aalen und eben beim Kleeblatt. Seitdem hat er erst einmal gegen Fürth gespielt - und als Coach des SV Sandhausen 0:3 verloren.