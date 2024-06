Schwab verlängert bei Steinbach Haiger

Vincent Schwab wird auch kommende Saison für den TSV Steinbach Haiger verteidigen. Der 20-Jährige, der 2023 von Eintracht Trier kam, hat sich in der Endphase der abgelaufenen Saison einen Stammplatz in der Innenverteidigung der Mittelhessen erkämpft. Sport-Geschäftsführer Giuseppe Lepore betont in einer Meldung: "In der entscheidenden Saisonphase hat Vincent Schwab mit konstant starken Leistungen seinen Wert für unsere Mannschaft unter Beweis gestellt. Vincent ist charakterstark, lernwillig und stets motiviert."