Schwab und Murg stehen mit PAOK im Conference-League-Viertelfinale

Die beiden Ex-Rapidler haben mit dem griechischen Klub den Sprung in die Runde der besten Acht der Conference League geschafft. Dort warten auf PAOK aber einige richtige Kaliber.

Thomas Murg (zweiter v.l.) und Stefan Schwab (zweiter v.r.) stehen in der Conference League unter den besten acht Teams. IMAGO/ANE Edition

Mit einem furiosen 5:1-Kantersieg gegen Dinamo Zagreb hat PAOK Saloniki noch den Kopf aus der Schlinge gezogen und steht - trotz der 0:2-Pleite im Hinspiel - nun im Viertelfinale der Europa Conference League. Mit von der Partie waren am Donnerstag auch die beiden Ex-Rapidler Stefan Schwab und Thomas Murg. "Unsere Energie und Leidenschaft haben zum Erfolg geführt. Eine magische Nacht und danke für eure Unterstützung. Viertelfinale, wir sind bereit!", schrieb Schwab auf Instagram.

Schwab stand in der Startformation und musste erst in Spielminute 82. vom Feld. Murg saß lange auf der Bank, durfte aber in der Schluss-Viertelstunde noch mitwirken und den fünften und letzten Treffer seiner Mannschaft bejubeln. Immerhin für fünf Minuten stand das Legionärs-Duo gemeinsam auf dem Platz.

Im Viertelfinale, das am Freitag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ausgelost wird, warten einige richtige Kaliber auf PAOK. So könnten es die Griechen unter anderen mit Premier-League-Klub Aston Villa, Serie-A-Klub AC Florenz oder dem Ligue-1-Vertreter OSC Lille zu tun bekommen. Letzterer setzte sich im Achtelfinale gegen Sturm Graz durch.

Für PAOK ist es nach 2021/22 das zweite Viertelfinale in der Conference League. Auch im Europapokal der Pokalsieger stand der dreifache griechische Meister in der Saison 1973/74 im Viertelfinale. Nun wird die Mannschaft von Trainer Razvan Lucescu versuchen mit einem Einzug ins Halbfinale Historisches zu erreichen.