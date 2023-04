Schutzmaßnahmen stehen im Raum: Stegemann stellt Strafanzeige

Schiedsrichter Sascha Stegemann und seine Familie sehen sich offenbar "sehr konkreten" Drohungen ausgesetzt. Nun stellte er einen Strafantrag.

Nach seinem Fehler beim Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund hat Schiedsrichter Sascha Stegemann ernstzunehmende Drohungen erhalten. Ihm und seiner Familie sei "sehr konkret gedroht" worden, sagte der 38-Jährige am Sonntag im "Sport1-Doppelpass", "dass ich mich leider dazu veranlasst gesehen habe, entsprechend Strafantrag zu stellen und jetzt auch zeitliche Schutzmaßnahmen im Raum stehen".

Borussia Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke hatte sich in einem Statement bereits zu Wort gemeldet und sich von ausfallenden Kommentaren distanziert und Drohungen gegen den Schiedsrichter verurteilt.

Stegemann selbst wolle nun "die Dinge sacken lassen" und sich "Gedanken dazu machen, ob eine Pause Sinn macht oder ob es nicht sogar besser ist, sofort weiterzumachen".

Haupt-Schiedsrichter Stegemann hatte beim 1:1 der Borussia am Freitagabend beim VfL Bochum beim Foul von Danilo Soares im Strafraum an Karim Adeyemi im Bochumer Strafraum keinen Elfmeter gepfiffen. Der Video-Assistent Robert Hartmann stufte die Szene nicht als klare Fehlentscheidung ein und gab Stegemann daher kein Signal, sich den Zweikampf am Bildschirm nochmal selbst anzuschauen. Die BVB-Verantwortlichen schäumten nach dem Spiel vor Wut. Stegemann gab tags darauf mehrfach seinen Fehler öffentlich zu.