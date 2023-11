Schusters Wunsch: Mehr Balance zwischen Attacke und Widerstand

Die Roten Teufel müssen nach vier sieglosen Spielen mit nur einem Punkt die Trendwende einläuten. Almamy Toure kann dabei noch nicht helfen. Erstmals nach seiner Vertragsunterschrift hat er sich geäußert.

Ragnar Ache und Almamy Toure wirken wie zwei Brüder, die nach langer Zeit der Trennung endlich wiedervereint sind. Als Toure am Donnerstag einigen wenigen Medienvertretern in den Katakomben des Fritz-Walter-Stadions das erste Interview als Profi des 1. FC Kaiserslautern gab, stand Ache ganz in der Nähe, giggelte, feixte, schlich sich sogar heran, streckte sein Mobiltelefon Toure unter die Nase, als wäre er selbst Journalist, und tat furchtbar interessiert.

Beide kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Eintracht Frankfurt, sie sind "dicke", und so nimmt es nicht wunder, dass Ache den Einflüsterer gab, als es darum ging, Toure von einem Engagement auf dem Betzenberg zu überzeugen. Dass der FCK einen großen Namen und Zugkraft besitzt, war bei der Entscheidungsfindung ebenso bedeutsam.

Es gab einige Anfragen, Möglichkeiten. Ich wollte sie nicht annehmen, einige waren auch zu weit entfernt, es hat nicht gepasst. Almamy Toure

Durchaus erreichten den 27-Jährigen nach Ablauf seines Kontraktes in Frankfurt Offerten, eine überzeugende allerdings nicht. "Ich habe nicht gedacht, so lange warten zu müssen. Es gab einige Anfragen, Möglichkeiten. Ich wollte sie nicht annehmen, einige waren auch zu weit entfernt, es hat nicht gepasst. Es war besser für mich, zu warten", sagt Toure.

Ein willkommener Kulturschock

Nach seiner Frankfurter Zeit lebte er in Paris. Der Umzug von der Zwei-Millionen-Metropole in die 100.000-Einwohner-Stadt Kaiserslautern kann wie ein Kulturschock wirken, Toure aber kommt der Tapetenwechsel gelegen. Er benötige eine Atmosphäre, in der er sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren könne, sagt er, insofern sei es "gar nicht so schlecht", wenn die Möglichkeiten der Ablenkung nicht allzu üppig vorhanden sind.

Nach eigenem Bekunden hat Almamy Toure in der Pfalz ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Wann er das erste Mal eingesetzt werden kann, ist offen. "Es wird immer besser, aber ich brauche ein bisschen Zeit, um fit zu werden, ich habe lange nicht mit einer Mannschaft trainiert. Ich muss ein bisschen extra arbeiten, aber ich fühle mich gut", sagt Toure. Die Frage, ob er ab Mitte Januar für Mali im Afrika Cup spielen wolle und könne, vermag er nicht zu beantworten: "Ich bin darauf nicht fokussiert. Es ist schon spät im Jahr. Für mich ist es wichtig, fit zu werden, von Neuem zu starten, zu spielen und mein Level zu erreichen. Dann werden wir sehen, was passiert."

Afeez ist mit Feuereifer dabei. Wir sind froh, dass er wieder vollständig gesund ist. Dirk Schuster

Gegen Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr) wird Toure noch keine Hauptrolle spielen. Den rechten Part in der Dreierkette, den Toure am liebsten bekleiden würde, muss ein anderer Profi der Roten Teufel übernehmen; vorausgesetzt, Cheftrainer Dirk Schuster hält am System fest. Immerhin, Schuster und sein Team denken darüber an, Toure in den Kader zu berufen, um ihm womöglich ein paar Einsatzminuten zu gewähren. Im Test am vorigen Freitag gegen F91 Dudelange (0:1) habe Toure nachgewiesen, dass er Luft für knapp 45 Minuten besitze. In der zurückliegenden Trainingswoche dürfte dies noch etwas besser geworden sein, sagt Schuster.

Keine Qual der Wahl

Afeez Aremu hat eine Leidenszeit hinter sich, die am 8. September im Abschiedsspiel für Mike Wunderlich bei Viktoria Köln mit einer Knöchelverletzung ihren Anfang nahm. Oberschenkelprobleme gesellten sich hinzu. Nun ist der 24-Jährige ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Er ist mit Feuereifer dabei. Wir sind froh, dass er wieder vollständig gesund ist", sagt Schuster.

Auch Toure-Spezi Ragnar Ache macht nach seinen Bänderrissen im Sprunggelenk deutliche Fortschritte, trainiert aber weiterhin individuell. Aaron Opoku befindet sich aufgrund von Knieprobleme noch in der Reha, Boris Tomiak fehlt im zweiten von drei Spielen wegen einer Rotsperre. "Die Qual der Wahl geht uns im Augenblick ein bisschen ab", sinnt Schuster, ohne ein Lamento anzustimmen.

In den zurückliegenden vier Ligapartien kratzte der FCK nur ein Pünktchen zusammen. Am neunten Spieltag noch Tabellendritter, rutschten die Roten Teufel mittlerweile auf Rang zehn ab. Gleichwohl hat das Ensemble aus der Pfalz nur einen Zähler weniger auf der Habenseite verbucht als zum identischen Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit. Noch immer spricht Schuster von einer "guten Runde", die seine Elf bislang absolviere. Um nicht mit Sorgen in die Winterpause zu gehen, sollte alsbald aber eine Trendwende gelingen.

Schusters Lob für Lewis Holtby

Gegen den KSV Holstein wird dies nicht einfach, das weiß auch Schuster. Der kommende Gast, auf Platz 3 notiert, habe in den vergangenen Partien des Öfteren sowohl System als auch Personal gewechselt und sei daher schwer auszurechnen. "Das stellt uns vor eine besondere Herausforderung", sagt Schuster.

Lewis Holtby zollt er als Dreh- und Angelpunkt des Kieler Spiels ein Sonderlob: "Früher hat man ihm nachgesagt, er macht nur die schönen Dinge im Fußball. Er ist der Leader in Kiel, im kämpferischen Bereich voll dabei. Er ist einer, der die Mannschaft organisiert und mit seinen Qualitäten Spiele im positiven Sinne beeinflussen kann. Er ist ein außergewöhnlich guter Fußballer."

Was die eigene Elf betrifft, wünscht Schuster sich vor allem eine größere Balance zwischen dem offenkundigen Mehr an Offensivdrang und dem Bewusstsein für die Sicherung des eigenen Tores. Das Trefferverhältnis von 25:25 spricht Bände.