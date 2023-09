Schusters Wunsch: Kein Gegner aus dem obersten Regal

In der Liga wollen die Roten Teufel ihre Serie von fünf Spielen ohne Niederlage fortschreiben. Nur ein Spieler bereitet Sorge. Geschäftsführer Thomas Hengen positioniert sich derweil klar zu einem Vorschlag des FC St. Pauli.

Darf's ein bisschen mehr sein? Wenn es darum geht, die eigene Serie von 13 Zählern aus den vergangenen fünf Zweitliga-Spielen fortzuschreiben, würde Cheftrainer Dirk Schuster auf diese Frage gewiss mit einem Ja antworten. Geht es allerdings darum, wen der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag in der Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde zugelost bekommt, wäre für den 55-Jährigen weniger durchaus mehr. Schuster wünscht sich "auf jeden Fall ein Heimspiel" und einen Widersacher, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Weiterkommens zumindest bei 50 Prozent liege und "die Kräfteverhältnisse ungefähr pari" seien. "Gegen Bayern, Dortmund oder die anderen großen Bundesligisten wäre das nicht gerade der Fall", sagte Schuster am Rande der öffentlichen Trainingseinheit am Mittwoch.

Sollte "Losfee" Shkodran Mustafi den Roten Teufeln für den 31. Oktober oder 1. November tatsächlich eine Partie in der eigenen Arena zuteil werden lassen, würden sie dreimal binnen weniger Tage Heimrecht genießen. In der Liga treffen sie am Wochenende zuvor auf den Hamburger SV, nach der Cupbegegnung auf die SpVgg Greuther Fürth.

VfL-Coup gegen den HSV als Mahnmal

An diesem Sonntag gastiert der auf Platz 4 notierte FCK bei Schlusslicht VfL Osnabrück. Dass dieser jüngst den Hamburger SV düpierte und mit dem 2:1 den ersten Saisonsieg feierte, kommt Schuster sehr zupass. Das Resultat allein dient als Warnruf. Schuster muss nicht explizit darauf hinweisen, dass Tabellenbilder bisweilen trügen.

Personell plagen den Coach kaum Sorgen. Der seit dem 8. September und dem Abschiedsspiel von Mike Wunderlich bei Viktoria Köln am Knöchel lädiert gewesene Afeez Aremu trainiert wieder mit der Mannschaft. Aaron Opoku, den eine Blessur an der Gesäßmuskulatur zwickte, soll an diesem Donnerstag die taktische Einheit mit bestreiten und danach laut Schuster "volles Rohr wieder einsteigen". So bleibt allein Erik Durm als Sorgenkind. Der 31-Jährige brach das Training am Mittwoch wegen muskulärer Probleme ab. Nach der Auftaktpartie gegen den FC St. Pauli stand Durm zweimal ohne Einsatz im Kader und fehlte im Anschluss aufgrund von Hüftproblemen.

"Nicht Vertrag, nicht Geld, nicht Provision"

Derweil hat sich Geschäftsführer Thomas Hengen klar zum Vorhaben des FC St. Pauli geäußert, in seinem Nachwuchsleistungszentrum künftig nicht mehr mit Beratern oder Agenturen zusammenarbeiten zu wollen. Dem "SWR" sagte Hengen, er halte dies für eine "grundsätzlich tolle Idee". Inwieweit es allerdings im alltäglichen Gebrauch umsetzbar sei, werde sich zeigen. "Wenn du 18 Jahre alt bist, kannst du selbst unterschreiben, und wenn du dann irgendwann Vertragsspieler sein wirst - wo ist da der Übergang?", sagte Hengen. "Geht der Spieler dann, wenn es zum Profivertrag übergeht, zum anderen Verein, weil der Berater dann auch ins Spiel kommt? Wenn er dann volljährig ist, dann wird er sich einen Berater nehmen. Das wird sehr interessant sein, wie sich das Ganze in der Praxis verhält." Der Ansatz der St. Paulianer aber sei "klar nachvollziebhar. Wir unterstützen das auch gerne, weil im NLZ die sportliche Entwicklung das Allerwichtigste sein sollte und nicht der Vertrag oder das Geld oder die Provision", sagte Hengen.