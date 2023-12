Schusters Verhängnis: Auch eine Frage der Qualität

Rein faktisch ist die Freistellung von Trainer Dirk Schuster beim 1. FC Kaiserslautern nachvollziehbar. Doch der künftige Coach muss erstmal beweisen, dass er mit dem vorhandenen Personal mehr rausholen kann.

Dirk Schuster und Marco Antwerpen bilden eine Schicksalsgemeinschaft - in vielerlei Hinsicht. Antwerpen bewahrte den FCK 2021 vor dem Absturz in die Regionalliga und führte ihn darauf bis kurz vor die 2. Liga. Schuster vollendete dieses Werk und tütete den Klassenerhalt vergangene Saison schon in der Winterpause ein. Damit sind die beiden Trainer die zwei einzigen in der jüngeren Vergangenheit, die auf dem Betzenberg Erfolg hatten und nach ihrem Abschied in weitestgehend positiver Erinnerung bleiben.

Ihr Schicksal teilen sie aber auch in dem Punkt, der ihrem Wirken ein Ende setzte. Jeweils zog Geschäftsführer Thomas Hengen zu einem überraschenden Zeitpunkt die Reißleine. Jeweils nach "nur" drei Niederlagen, von denen speziell die Art und Wiese der letzten beiden zum Verhängnis wurde. Ein 0:2 bei Viktoria Köln war Antwerpens finaler Akt, die jüngste 0:3-Heimniederlage gegen Holstein Kiel Schusters Schlussakkord.

Stagnation ist Rückschritt Thomas Hengen

"Die erste Halbzeit war mehr als bedenklich. Wenn du ein Heimspiel hast vor fast 40.000 Zuschauern und eine Mannschaft siehst, die nicht als Mannschaft auftritt, die ängstlich auftritt", erklärte Hengen den Punkt, der für ihn den Trainerwechsel letztlich unumgänglich machte. "Die Betze-Tugenden kämpfen, beißen, Leidenschaft" seien das Einzige, was auf dem Betzenberg immer gezeigt werden müsse: "Das haben wir nicht gemacht."

Selbstredend war dieser Auftritt nur das letzte Puzzlestück aus der Perspektive des 49-jährigen Klub-Chefs. "Die Gesamtentwicklung im Jahr 2023 ist nicht das, was wir uns alle vorgestellt haben. Wir wollten eine Spielidee entwickeln. Das war in den letzten Wochen nicht der Fall. Wenn wir sehen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, dann haben wir eine klare Tendenz gesehen. Stagnation ist Rückschritt", betonte Hengen. Die Statistiken geben im Recht. In 31 Spielen in diesem Kalenderjahr steht die magere Ausbeute von nur 1,09 Punkten pro Spiel mit durchschnittlich 1,7 Gegentoren. In der laufenden Saison sind es sogar zwei pro Spiel.

Sicher, Schuster ist es nicht gelungen, die Abwehr zu stabilisieren. Zur Wahrheit gehört aber auch: Regelmäßig hat die Mannschaft Schuster in der Defensive im Stich gelassen. Individuelle Fehler vor Gegentoren, von denen es einige gab, sind auch eine Frage der Qualität. Und wie Frankfurts Ex-Coach Oliver Glasner im vergangenen März sagte: "Ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann." Eine Entwicklung der Spielidee war sehr wohl zu vernehmen. Mit einer neuen Formation (3-4-3/3-5-2) agierte der FCK in dieser Saison mit dem Ball aktiver, suchte Lösungen und wartete nicht ausschließlich auf Umschaltmomente. Das eine Problem: Es mangelte an Konstanz. Das andere: Das Risiko im Spiel schien regelmäßig zu hoch. Zumindest konnte es das vorhandene Personal in der Defensive nicht kompensieren.

Tomiaks Sperre machte das Desaster perfekt

Die Verteidigungs-Zugänge Jan Elvedi und Nikola Soldo sind bisher keine offensichtlichen Verstärkungen, bestenfalls solide. Als größte Problemzone hatten die Pfälzer vor der Saison das Zentrum ausgemacht, die meisten Gegentore der Vorsaison hatten dort ihren Ursprung. Den dafür so dringend benötigten Sechser hat Schuster in Person von Afeez Aremu zwar bekommen. Der hat jedoch bittererweise bisher ein Abonnement mit Anwesenheitspflicht bei der medizinischen Abteilung unterschrieben. Nur 31 Minuten stand der Nigerianer auf dem Feld. Die Rote Karte von Allzweckwaffe Boris Tomiak machte am 12. Spieltag das Abwehr-Desaster perfekt.

Bis zum 9. Spieltag war das alles noch kein Problem. Der FCK stand mit 17 Punkten auf dem dritten Platz - weil der Angriff lieferte. Speziell in Person von Ragnar Ache, der sechs Tore in den ersten zehn Spielen erzielte. Die spektakuläre 3:4-Niederlage nach 3:0-Führung am 10. Spieltag in Düsseldorf war der Wendepunkt. Mental hat der herbe Rückschlag Spuren hinterlassen, die eine Woche später noch etwas tiefer wurden, als gegen den Hamburger SV eine 3:1-Führung verspielt wurde. Das Selbstverständnis, die Selbstsicherheit, alles verflogen.

Zu abhängig von Ache

Mindestens genauso schwer wog fortan der Ausfall von Ache. Den Ausfall des Top-Torjägers konnte das Team nicht kompensieren. Es erinnerte an die Vorsaison, als Terrence Boyd die alleinige Garantie auf Treffer war. Von dieser Form ist der US-Boy in dieser Saison aber weit entfernt. Dass der Angriff trotz breiter Qualität im Kader im zweiten Jahr in Serie maximal von einem Akteur abhängig ist, muss sich Schuster ankreiden.

Dessen Nachfolger muss das alles erstmal besser machen und die Probleme in den Griff bekommen. Das gesuchte Profil skizzierte Hengen kurz: "Auf dem Betzenberg brauchst du Emotionalität und Leidenschaft. Du musst eine Philosophie mitbringen, die aber auch zum Verein passt. Unser dieses Jahr angeschobenes System mit einer Dreierkette ist sicherlich etwas anspruchsvoller, aber das wollen wir weiter vorantreiben." Bis zum Spiel in Magdeburg am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der neue Cheftrainer wohl noch nicht gefunden sein. Das verbliebene Trainerteam aus Niklas Martin, Oliver Schäfer, Andreas Clauß sowie Team-Manager Florian Dick wird die Mannschaft betreuen.