Schusters Sieglos-Serie und ein Derby: Das bringt der 2. Spieltag

Der Club will endlich wieder gegen Fürth gewinnen, Lauterns Trainer gegen Kiel und Sandhausens Schwarz bloß keine Klatsche gegen Darmstadt: Der 2. Spieltag im Überblick.

Kassiert Schwarz wieder eine Lieberknecht-Pleite?

Fortuna Düsseldorf will am Freitagabend gegen den SC Paderborn (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) endlich wieder im Duell mit einem Tabellenführer jubeln: Nur in einer der jüngsten zwölf Duelle mit einem Spitzenreiter gab es am Ende drei Punkte für die Rheinländer, nämlich am 34. Spieltag der Saison 2017/18 beim 3:2-Erfolg in Nürnberg. Sandhausens Coach Alois Schwarz muss dagegen sogar eine echte Klatsche fürchten. Die beiden höchsten Pleiten seiner Trainerkarriere kassierte er gegen Darmstadts Torsten Lieberknecht. 2016/17 gab es mit Nürnberg gegen Lieberknechts Braunschweiger ebenso ein 1:6 wie in der vergangenen Saison mit Sandhausen gegen die Lilien.

Der Club will die schwarze Serie beenden

Am Samstag folgt gleich ein Derby: Der Club aus Nürnberg empfängt die Kleeblätter aus Fürth (13 Uhr) - und dürfte motiviert sein. Gleich vier Heimspiele in Serie verlor der FCN zuletzt gegen die Spielvereinigung. Nie zuvor gab es eine solche Serie für die Franken im eigenen Stadion.

Schuster und der Sieglos-Lauf

Seinem 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover 96 einen weiteren Dreier hinzufügen möchte Kaiserslauterns Dirk Schuster, doch gegen Holstein Kiel war der 54-Jährige zuletzt nicht gerade vom Glück beseelt. Dreimal verlor er gegen die Störche, dreimal reichte es immerhin zu einem Remis, nie konnte er siegen. Auf keinen anderen Klub traf Schuster so oft, ohne je gewonnen zu haben.

Hannover ist rekordverdächtig

Beim Samstagsduell zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli sollten Hamburger Fans lieber nicht auf viele Tore wetten. Schon 15-mal blieben die Niedersachsen gegen die Kiez-Kicker ohne Gegentor. Ein rekordverdächtiger Lauf, den nur der jetzige West-Regionalligist Alemannia Aachen toppte. In der 2. Liga wahrte nur Aachen gegen einen Klub mehr weiße Westen: Und zwar 16 Stück gegen Fortuna Köln.

Gegen den Jahn lässt es Bielefeld gern krachen

Regensburg und Bielefeld - das ist eine Kombination, bei der hinterher meistens die Ostwestfalen lachen. Die jüngsten vier Aufeinenandertreffen entscheid die Arminia - bei der Coach Uli Forte am Sonntag (13.30 Uhr) trotz einer Roten Karte am ersten Spieltag an der Seitenlinie stehen darf - für sich. Bitter: Der Jahn kassierte dabei insgesamt 17 Gegentreffer, im Schnitt 4,25 pro Partie.

Besteht Aufsteiger Magdeburg gegen den KSC?

Nach der Auftaktniederlage gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) hat der 1. FC Magdeburg am Sonntag in Karlsruhe bessere Karten. Neunmal in Folge konnten die Badener nicht gegen einen Aufsteiger gewinnen, sechsmal gab es nur ein Remis. Zum ersten Punkt nach der Zweitliga-Rückkehr würden die Magdeburger sicher nicht nein sagen ...

Pieckenhagen kehrt zurück

Für Hansa Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen wird das Duell mit dem Hamburger SV ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit: Von 2001 bis 2005 stand er in 100 Bundesligaspielen beim HSV zwischen den Pfosten - und will jetzt den Ex-Klub gleich zum Saisonstart stolpern lassen.

jim

Der neue Podcast "kicker History" - jetzt reinhören: