Schusters Plan: "Mit Mentalität Qualität schlagen"

Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet der 1. FC Kaiserslautern die neue Zweitliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Hannover 96. Trainer Dirk Schuster weiß, wie er die Gäste schlagen will.

Nach vier Jahren ist der 1. FC Kaiserslautern zurück in der 2. Bundesliga. Vier Jahre, in denen die Roten Teufel einen wilden Ritt durch die 3. Liga hingelegt haben, den sie aber mit der erfolgreichen Relegation gegen Dynamo Dresden vor wenigen Wochen zum ersehnten Ende geführt haben (Aufstieg nach 0:0 und 2:0). Und nun, bei der Rückkehr auf die große Bühne, darf der viermalige Meister in die noch immer große Euphorie hinein (17.000 Dauerkarten wurden verkauft) gleich die neue Spielzeit mit einem Heimspiel gegen Hannover eröffnen. "Das ist ein bisschen Wertschätzung für den 1. FC Kaiserslautern und für seine Fans", sagt Schuster nicht ohne Stolz.

Werbung in eigener Sache, so der Cheftrainer, habe der FCK vor allem in der Relegation betrieben, sportlich aber auch atmosphärisch in beiden Partien. "Das waren zwei Riesenerlebnisse, die keiner von uns mehr missen möchte."

Auf ähnliches, vor allem auf den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Anhänger, hofft der 54-Jährige nun auch beim Auftakt gegen 96, für den der FCK rund 37.000 Karten (2000 davon nach Hannover) abgesetzt hat. "Wir brauchen jeden einzelnen Fan. Ich hoffe, dass das Stadion rappelvoll ist und es ähnlich laut wird und uns die Fans von der 1. bis 90. Minute pushen", sagt er. Schließlich habe der Spielplan seiner Mannschaft zum Auftakt einen "Kracher serviert".

Die 96er zählt Schuster nämlich definitiv zu den Aufstiegsanwärtern. "Personell gut verstärkt" habe sich der ehemalige Bundesligist, der "in jedem Mannschaftsteil Bundesliga-Erfahrung" hat. "Da kommt schon eine Ladung auf uns zu", warnt der Coach. "Die individuelle Qualität von Hannover können wir nicht toppen."

Was nicht ganz erfüllt wurde, ist der Kader, den wir uns vorgestellt haben. Dirk Schuster

Kleinmachen will er sich deshalb allerdings nicht. "Ich denke, dass die Betze-Mentalität eine große Rolle spielen wird. Engagement, Leidenschaft, Einsatzbereitschaft", zählt Schuster die eigenen Stärken auf, der Plan also laute: "Mit Mentalität Qualität schlagen."

So sollen gleich die ersten drei Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Pfalz bleiben - und nur darum geht es laut Schuster ("Platz 15 oder besser"), das Zweitliga-Abenteuer will der FCK "bodenständig, realistisch und demütig" angehen.

Verbunden ist damit auch noch die Hoffnung auf den einen oder anderen Neuzugang. "Was nicht ganz erfüllt wurde, ist der Kader, den wir uns vorgestellt haben", sagt Schuster über die ansonsten zufriedenstellende Sommervorbereitung. Das hänge allerdings mit dem frühem Zweitliga-Start zusammen, rund sechs Wochen vor Ende des Transferfensters und drei Wochen vor Bundesliga-Start, durch den der Spielermarkt nochmal in Schwung komme. "Ich denke, dass uns zusätzliche Qualität tut gut, um auch den Konkurrenzkampf in der Mannschaft anzuheizen." Mit den bisherigen Transfers sei er aber "sehr zufrieden".

Mit Andreas Luthe und Erik Durm hat der FCK immerhin zwei namhafte Neuzugänge geholt, die auch am Freitag schon zum Zuge kommen könnten. Einzig Youngster Angelos Stavridis (Knöchelbruch) fällt definitiv aus. Fraglich sind zudem Hikmet Ciftci, René Klingenburg und Philipp Hercher, Letzterem gibt Schuster eine 50:50-Chance. Ansonsten machte der Coach um Formation und Startelf noch ein Geheimnis.