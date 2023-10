Schusters Novum: "Falscher Film, oder was läuft hier gerade?"

Mit dem Schlusspfiff rettete der FCK beim VfL Osnabrück einen Punkt, verschoss zuvor aber zwei Elfmeter. Für Trainer Dirk Schuster eine Premiere.

"Ich musste erstmal runterfahren", eröffnete Dirk Schuster sein Fazit auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 des 1. FC Kaiserslautern beim VfL Osnabrück. Eine "Achterbahnfahrt" hatte der 55-Jährige durchlebt und wirkte tatsächlich fast etwas außer Atem von der rasanten Partie, die er wie folgt zusammenfasste: "Ein sehr emotionales, intensives Spiel, in dem fast alles dabei war." Einzig eine Rote Karte hätte noch gefehlt, um auch den letzten Haken zu setzen, aber diese "wünscht man natürlich keinem".

Schuster bemängelt fehlende Effizienz

Ohnehin war auch ohne Platzverweis mehr als genug Action geboten gewesen an der Bremer Brücke, an welcher der FCK laut Schuster "ein gutes Auswärtsspiel" gezeigt hatte. Schließlich gab es ein Füllhorn an Möglichkeiten für die Pfälzer, die zudem in Person von Kevin Kraus und Terrence Boyd gleich zwei Strafstöße inklusive Nachschuss ausließen. "Bei den vielen Chancen ging uns die Effizienz ab", bemängelte der FCK-Coach daher und verriet hinsichtlich der beiden Fehlschüsse vom Punkt: "Das habe ich so noch nicht erlebt."

Wohl nur selten dürfte Schuster zudem einen vergleichbaren ersten Durchgang erlebt haben. Eigentlich waren seine Schützlinge gut ins Spiel gekommen, belohnten sich für einen gelungenen Start aber nicht, der stattdessen im Rückstand direkt nach dem ersten vergebenen Strafstoß gipfelte. "Wir kriegen einen Elfmeter, machen den nicht rein und bekommen im Gegenzug unter kräftiger Mithilfe unsererseits das 0:1", kritisierte Schuster das Defensivverhalten bei einem verhältnismäßig einfachen Doppelpass vor dem ersten VfL-Treffer.

Doch damit nicht genug. In einer Phase, in der sich die Roten Teufel wieder aufzurichten schienen, gab es den zweiten Gegentreffer. Durch einen Elfmeter, "bei dem wir uns auch nicht glücklich anstellen", wie Schuster befand - und sich anschließend fragte: "Falscher Film, oder was läuft hier gerade?"

Moral wird spät belohnt

Positiv stimmte den Aufstiegstrainer anschließend die Reaktion seiner Schützlinge. Nach dem Anschluss noch vor der Pause, habe sich der FCK in selbiger "neu aufgestellt". "Wir haben uns mit der Prämisse eingeschworen, dass wir definitiv noch was mitnehmen wollen." Ein Vorhaben, das Wirkung zeigte. "Die Truppe hat bis zur letzten Sekunde daran geglaubt, Vollgas gegeben und sehr dominanten Fußball gespielt", lobte Schuster, der "umso glücklicher" war, "dass wir mit dem Schlusspfiff ein mehr als verdientes 2:2 machen und mit einem guten Gefühl nach Hause fahren können".

Dort, auf dem Betzenberg, soll am Freitag das nächste Erfolgserlebnis eingefahren werden. Ab 18.30 (LIVE!, bei kicker) ist Hannover 96 zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern.