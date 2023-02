Schusters Lehre: Spielstarke Abteilung in Paderborn gefragt

Nach einem weitgehend passiven Auftritt beim FC St. Pauli und einer verdienten 0:1-Niederlage will der 1. FC Kaiserslautern dem SC Paderborn mutiger gegenübertreten. Umso mehr wird die Defensive gegen den Torgaranten der Liga gefordert sein.

Die Verbesserung des Passspiels stand in der Wintervorbereitung der Roten Teufel ganz oben auf der Agenda. Nach dem jüngsten Auftritt am Millerntor musste Dirk Schuster gestehen, dass er sich und die Mannschaft in diesem Punkt schon weiter wähnte. Nur 58 Prozent der Zuspiele kamen an. "Das war ein ganz wunder Punkt von uns auf St. Pauli. Wir haben von der Passgenauigkeit und Qualität unterirdisch Fußball gespielt", sagte Lauterns Chefcoach auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Klement und Ritter winkt die Startelf

Der Plan, mit physischer Präsenz dem robusten Gegner zu begegnen, ging defensiv zwar über weite Strecken auf, der Preis dafür war jedoch hoch. "Vielleicht hätte uns da einer der Spieler gutgetan, die auf der Bank gesessen haben", zeigte sich Schuster selbstkritisch: "Wir hinterfragen uns im Trainerteam sowieso ständig und müssen jetzt die richtigen Lehren daraus ziehen." Konkret meinte der 55-Jährige damit seine Kreativabteilung um Philipp Klement und Marlon Ritter. Beiden winkt am Freitag bei ihrem Ex-Klub in Paderborn die Rückkehr in die Startelf.

Mit Klement auf der Zehn und Ritter auf der Sechs soll der "Mut, die Zielstrebigkeit und die Überzeugung, den Gegner zu attackieren" wieder auf den Rasen kommen. Doch Vorsicht! "Wenn man die Spielweise der Paderborner sieht, ist sie brutal offensiv ausgerichtet. Scheißegal, ob die Mannschaft 2:0 führt oder 0:2 hinten liegt, diese Truppe kennt nur eine Richtung: das ist Richtung gegnerisches Tor", warnte Schuster vor der Gefahr und der Chance zugleich. Denn: "Wenn man so massiv nach vorne spielt, tun sich Räume auf. Die müssen wir bespielen, um eine Chance zu haben." Das wird dann der Job von Ritter und Klement sein, mit sehr wahrscheinlich wenig Ballbesitz, in den entscheidenden Momenten das Spiel zu lenken.

Wo spielt Tomiak?

Umso wichtiger ist gegen die mit 44 Toren beste Offensive der Liga eine stabile Abwehr. Personell muss sich Schuster der kniffligen Frage stellen, was er mit Boris Tomiak macht. Lauterns Dauerbrenner verpasste zuletzt nach der fünften Gelben Karte und zuvor 19 Spielen über die volle Distanz erstmals eine Partie in dieser Saison. Eigentlich war der 24-Jährige ja als Abwehrchef eingeplant. In der Rückrunde musste er wegen personellen Engpässen jedoch zwei Mal auf der Sechs ran. Robin Bormuth und Kevin Kraus machten ihre Sache in der Innenverteidigung derweil gut. Schuster ist bekannt dafür, an "funktionierenden Uhrwerken" - egal auf welcher Position - möglichst wenig zu schrauben.

Hält Schuster an den beiden Innenverteidigern fest, könnte Tomiak erneut auf der Sechs den defensiven Part spielen und Nebenmann Ritter den Rücken freihalten. Julian Niehues und Nicolai Rapp müssten dann mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Der droht auch Erik Durm am Freitagabend. Denn Hendrick Zuck drängt nach überstandenen Hüftproblemen zurück in die erste Elf auf der Position des Linksverteidigers. "Er hat diese Woche alles voll mitgemacht. Die Problematik ist nicht mehr vorhanden", berichtete Schuster.