Schusters Abschied von den FCK-Fans: "Über den Betze wird wieder mit Respekt gesprochen"

Wenige Stunden nach seiner Freistellung als Trainer beim 1. FC Kaiserslautern richtet sich Dirk Schuster in einem Statement an die FCK-Fans. Seine Erklärung im Wortlaut.

"Liebe FCK-Fans,

mein Co-Trainer Sascha Franz und ich möchten uns bei euch ganz herzlich bedanken. Wir haben das Team in einer außergewöhnlichen Situation übernommen. Dass wir direkt den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern konnten - daran hattet ihr Fans einen großen Anteil. Wie Ihr uns mit eurer Wucht immer unterstützt und beflügelt habt, war unglaublich. In der Form habe ich das in all meinen Jahren im Profifußball nicht oft erlebt.

Jetzt endet unsere gemeinsame Reise. Dass gerade im zweiten Jahr auch mal schwierige Phasen kommen würden, ist relativ normal, denke ich. Unser gemeinsames Ziel war ein Mittelfeldplatz - und auf dem übergeben wir jetzt das Team.

Bei aller Enttäuschung überwiegt das positive Gefühl. Darüber, dass wir diesen großartigen Verein in der 2. Liga stabilisieren konnten. Darüber, dass wir das Team auch spielerisch entwickeln und noch vor wenigen Wochen begeisternde Spiele zum Beispiel gegen den HSV, Hannover 96 oder den 1. FC Köln abliefern konnten. Über den Betzenberg wird in Fußball-Deutschland wieder mit Respekt und Anerkennung gesprochen!

Darauf könnt ihr stolz sein. Und das macht auch uns stolz. Deshalb können wir sagen: Es war eine geile Zeit. Eine geile Zeit mit euch!"