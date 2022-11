Schuster: "Wir werden nicht wild durchrotieren, weil es gerade modern ist"

Das Ergebnis war besser als die Leistung. Nach dem 3:2-Sieg in Bielefeld zum Auftakt in die finale englische Woche gelobte ein selbstkritischer FCK-Trainer Dirk Schuster Besserung. Schon am Dienstag im Derby gegen den KSC kann er es besser machen.

Wirklich schlechte Leistungen sind in dieser Saison die Ausnahme bei den Roten Teufeln. Doch die Pfälzer haben eine besondere Fähigkeit. Dann, wenn es so gar nicht zusammen läuft, gewinnt der Traditionsverein nämlich trotzdem. Das hat die Elf von Dirk Schuster Ende August in Fürth (3:1) bewiesen und am Samstagabend in Bielefeld (3:2) erneut unter Beweis gestellt. Die erste Halbzeit bei den Franken, als der FCK mit dem 0:1 zur Pause noch bestens bedient war, und die zweite auf der Alm, als der FCK eine 2:0-Führung trotz Überzahl zwischenzeitlich wieder aus der Hand gab, waren für Schuster die einzig wirklichen negativen Aspekte in der laufenden Saison. "Mit allen anderen Spielen, was die Mannschaft da geleistet hat, und unserer Punkteausbeute können wir sehr zufrieden sein", erklärte Schuster am Montag.

"Wir wollen Winterspeck anlegen"

Die 23 Punkte aus 15 Spielen seien aber "kein Ruhekissen. Wir wollen gegen den KSC nachlegen und etwas Winterspeck anlegen", betonte der Routinier. Welches Personal in der Startelf das Südwest-Derby gegen die Badener angehen darf, ist auch für den Trainer noch offen. Klar ist: Erik Durm fehlt nach seiner 5. Gelben Karte, Jean Zimmer ist nach abgesessener Gelbsperre hingegen wieder dabei, Hendrick Zuck nach noch nicht komplett kurierter Krankheit fraglich.

An seiner grundsätzlichen Linie wird Schuster, der meist nur wegen Verletzungen und Sperren von seiner Stammelf abrückt, trotz der nur kurzen Pause zwischen den Spielen aber festhalten. "Wir wollen auf jeden Fall die erfolgversprechendsten und körperlich elf fittesten Spieler auf den Platz bringen und nicht einfach wild durchrotieren, weil Rotation gerade modern ist und es andere Kollegen machen", sagte der 54-Jährige.

Für die Reservisten ist es in dieser Saison nicht gerade einfach, sich mit wenigen Einsatzminuten in die zementierte Startelf zu spielen. "Wir werden unseren Weg weitergehen und angepasst auf den Gegner aufstellen", kündigte Schuster an. Vielleicht kommt nach dem jüngsten Spiel aber ja doch etwas Bewegung hinein. Denn mit Joker Daniel Hanslik und Aaron Opoku, der Zimmer ersetzte, erzielten in Bielefeld gleich zwei Spieler Tore, die in aller Regel zu Spielbeginn auf der Bank platznehmen müssen.

"Habe das Negativcoaching etwas übertrieben"

Sich am Spielfeldrand mal hinsetzen, dass hätte auch dem Trainer selbst in Bielefeld wohl mal ganz gutgetan. Denn nicht nur bei seinem kickenden Personal machte der Coach in der zweiten Hälfte Verbesserungsbedarf aus - auch bei sich selbst. "Ich habe zwei, dreimal die Aufforderung von meinem Co-Trainer Sascha bekommen, vielleicht doch etwas positiver zu coachen. Aber mir ging einiges so gegen die Hutschnur, was da von unserer Seite teilweise fabriziert worden ist in Überzahl da, dass ich das Negativcoaching etwas übertrieben habe. Im Nachgang hat er recht gehabt. Aber ich bin ja noch relativ jung und lernfähig und gelobe Besserung", meinte Schuster lachend. Schon am Dienstagabend (18.30 Uhr) gegen die Karlsruher kann er das zeigen.