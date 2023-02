Schuster: "Wir sollten langsam mal die Kirche im Dorf lassen"

Der 1. FC Kaiserslautern musste sich in den letzten beiden Partien zweimal 0:1 geschlagen geben. Als Rückschlag empfindet Coach Dirk Schuster dies nicht und plant, gegen die SpVgg Greuther Fürth eine starke Serie fortzusetzen.

Hält die klasse Serie gegen Fürth? Dirk Schuster und Lautern streben gegen die SpVgg den achten Heimsieg in Folge an. IMAGO/Kirchner-Media

Dirk Schuster kann gegen das Kleeblatt aus dem Vollen schöpfen, die Pfälzer haben aktuell keine verletzten Spieler. Über die Aufstellung verriet der 55-Jährige nichts, sondern hob auch ein wenig stolz hervor, dass sein Team "System-flexibel" sei und gezeigt habe, dass taktische Variationen, ob nun Dreier- oder Viererkette oder mit einem oder zwei Stürmern, funktionierten.

35 Punkte hat Lautern als Aufsteiger gesammelt, Tuchfühlung auf den Relegationsplatz und Heidenheim (40) ging zuletzt durch die 0:1-Niederlagen bei St. Pauli und zuletzt in Paderborn verloren. Not amused zeigte sich Schuster über die Frage, ob denn der Start in die Rückrunde am Ego gekratzt habe: "Wir sollten die Kirche langsam mal im Dorf lassen. Die Frage finde ich schon sehr negativ gestellt." Dass sein Team "nur" sechs Punkte geholt habe, "lasse ich mir nicht schlecht reden, die haben wir hart erkämpft". Und schließlich habe man drei Auswärtsspiele absolviert und "das gegen sehr starke und ambitionierte Mannschaften". Vor allem die Vorstellung in Paderborn (0:1) stellte Schuster heraus, wo man ein "hochanständiges" Spiel gemacht habe: "Wir waren mindestens auf Augenhöhe, das lasse ich mir nicht schlecht reden."

An diese Leistung gelte es gegen Fürth anzuknüpfen, das sich unter Coach Alexander Zorniger gravierend verändert und sich "von der Stabilität enorm gemausert" habe. Schuster warnte seine Schützlinge vor der offensiven Qualität der Franken und Unterschiedsspieler Hrgota, der ein "Schlitzohr" sei und dem man höchstes Augenmerk schenken müsse.

Die Chance steht bei 33 Prozent. Dirk Schuster zur Frage, ob der FCK zum achten Mal in Serie gegen Fürth daheim gewinnt

Wenig Relevanz schreibt Schuster der Auswärtsschwäche der SpVgg (1/3/6) zu, die in dieser Rubrik Vorletzter ist: "Wir müssen von der Auswärtstabelle weggehen, da ist viel Vorrunde drin." Die Chance, dass er mit Lautern nach zuletzt sieben Heimsiegen gegen Fürth aus den letzten sieben Heimspielen den achten folgen lässt, betrachtete der Trainer zunächst mathematisch: "Die Chance steht bei 33 Prozent", sagte Schuster schmunzelnd. Um anzufügen, dass man guter Hoffnung sei, dass es auch das achte Mal klappt. Voraussetzung sei, dass "wir unseren Job machen". Dabei setzt er auch auf eine "gesunde Symbiose zwischen den fantastischen Fans und der Mannschaft".