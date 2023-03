Schuster: "Was glauben Sie, wie viele schlechte Spiele ich gemacht habe?"

Mit dem 3:1 gegen Fürth ist dem 1. FC Kaiserslautern die Wende gelungen. Nun sind die Roten Teufel in Magdeburg zu Gast - eine Aufgabe, vor der Trainer Dirk Schuster seinen Kapitän Jean Zimmer in Schutz nimmt und dazu einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit macht.

Dirk Schuster - 1989 als Magdeburger Spieler und heute als FCK-Coach. picture alliance (2)