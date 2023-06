Schuster vor USA-Reise: "Es ist eine komplizierte Situation"

Am Dienstag, einen Tag nach dem Trainingsauftakt des FCK, fliegen die Pfälzer für zehn Tage in die USA. Aus sportlicher Sicht ist dieses Trainingslager sicher nicht ideal.

Genau eine Trainingseinheit in Kaiserslautern sowie eine in den Vereinigten Staaten bleiben dem FCK zur Vorbereitung auf das erste Testspiel am Mittwoch (21. Juni 20 Uhr Ortszeit/22. Juni 2 Uhr MESZ) im Bundestaat Kentucky gegen den Louisville City FC. Es braucht keinen Bachelor-Abschluss in Sportwissenschaft oder Trainingslehre, um zu erkennen, dass ein optimaler Start in eine Sommervorbereitung anders aussieht.

Trainer Dirk Schuster sagte es zwar nicht ausdrücklich, doch ihm war am Montagnachmittag auf dem Trainingsgelände der Roten Teufel anzumerken, dass er nicht der allergrößte Fan der Reise ist. Auch der sonst zum Auftakt obligatorische Leistungs- und Laktattest wird erst nach der Rückkehr absolviert werden können.

Lange Anreise, früher Zeitpunkt und viel CO2

"Es ist eine komplizierte Situation. Wir werden das Beste daraus machen", sagte Schuster, der in der langen An- und Abreise sowie im generell sehr frühen Zeitpunkt des zehntägigen Trainingslagers Schwierigkeiten sieht. Wenn die Pfälzer am 30. Juni von ihrer mit der Unterstützung der DFL organisierten Reise zurückkehren, dauert es noch ganze vier Wochen, ehe die 2. Liga Ende Juli in die neue Saison startet. Nahezu alle Konkurrenten fahren mindestens zwei, zum Teil sogar erst drei Wochen später in ihre Trainingslager - und eine Menge klimaschädlicher CO2-Emissionen sparen sie dabei auch noch, denn für mehr als die Hälfte der Liga geht es "nur" nach Österreich.

Dass die Idee von der Reise über den großen Teich, bei der am 28. Juni (19.30 Uhr Ortszeit/29. Juni 2.30 Uhr MESZ) das zweite Testspiel gegen MLS-Club Minnesota United FC ansteht, nicht im Trainerstab oder der Mannschaft aufgekommen war, liegt auf der Hand. Terrence Boyd, bekannt für seine offenen und ehrlichen Worte, machte da auch keinen Hehl draus. "Es ist ein Marketingtrip. Da brauchen wir nicht drüber reden, warum fährt Bayern nach Asien?", sagte Boyd.

Wie wären dumm, wenn wir das nicht machen würden. Es verwundert ja niemanden mehr, dass es überall FCK-Fans gibt. Terrence Boyd

Mit Blick auf den nur unweit von Kaiserslautern entfernten Flughafen Ramstein, dem Hauptquartier der United Air Force in Europa und der damit einhergehenden Vielzahl an US-Amerikanern in der Region, betonte Boyd, dessen Vater aus den USA kommt: "Wie wären dumm, wenn wir das nicht machen würden. Ich bin gespannt was uns erwartet. Es verwundert ja niemanden mehr, dass es überall FCK-Fans gibt."

Boyd verspricht schon jetzt volle Fitness am 1. Spieltag

Sobald Trainerteam und Mannschaft auf US-amerikanischem Rasen stehen, spielt das alles keine Rolle mehr. "Fakt ist: Es ist ein Trainingslager. Eins sind wir am ersten Spieltag auf jeden Fall, das kann ich versprechen: fit. Für den ein oder anderen Spieler wird es anstrengend", sagte Boyd lachend und machte deutlich, dass er sich selbst damit meint. Der frühe Zeitpunkt in der Vorbereitung zwingen Schuster und seinen Staff dazu, noch mehr als sonst auf die einzelnen Befindlichkeiten einzugehen. "Wir werden die Grundlagen legen müssen. Es ist ein schmaler Grat. Jetzt in Amerika geht es um das Grobe, den Feinschliff holen wir uns dann später. Wenn dann hoffentlich noch mehr Neuzugänge gekommen sind, werden wir die technischen und taktischen Abläufe in einem Kurztrainingslager einstudieren", erklärte der 55-Jährige.

Dirk Schuster mit den FCK-Neuzugängen Jan Elvedi (re.) und Tymoteusz Puchacz. IMAGO/Eibner

Am Montag streiften mit Innenverteidiger Jan Elvedi (26), ablösefrei aus Regensburg gekommen, und Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (24), Leihgabe von Union Berlin und polnischer Nationalspieler, zwei Neue das FCK-Dress über. Insgesamt begrüßte Schuster 22 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Rasen. Etwas mehr als 100 Fans beobachteten den Aufgalopp, bei dem der in der abgelaufenen Rückrunde an den türkischen Zweitligisten Göztepe verliehene Hikmet Ciftci nicht mit dabei war. Der 25-jährige spiele in den Planungen keine Rolle und werde auch nicht mit die USA reisen, sagte Schuster.

Noch nichts klar bei Bormuth

Erwartungsgemäß war auch der zuletzt von Paderborn ausgeliehene Verteidiger Robin Bormuth (27) nicht am Start. Doch das letzte Wort ist in dieser Personalie noch nicht gesprochen. "Da ist noch nichts klar. Er ist in Paderborn unter Vertrag. Da gibt es drei Seiten. Das ist Paderborn, der FCK und der Spieler, die alle bearbeitet werden müssen. Wenn es da etwas zu vermelden gibt, werden wir es mitteilen", kündigte Schuster an.