Schuster vor Regensburg: "Das erste Mal in so etwas wie der Favoritenrolle"

Am 12. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Jahn Regensburg. Der FCK ist nach Aussage von Coach Dirk Schuster "geil" aufs gewinnen.

Der FCK ist seit sieben Spielen ungeschlagen, hat aus diesen aber nur insgesamt neun Punkte mitgenommen. Nachdem die roten Teufel am fünften Spieltag in Fürth gewannen (3:1), punktete die Schuster-Elf in den vergangenen sechs Spielen jeweils nur einfach. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der FCK in diesem Zeitraum auch gegen Top-Teams der Liga gespielt hat und in diesen Spielen ein Unentschieden durchaus als Erfolg gewertet werden kann. So kamen die Roten Teufel nach einer 3:2 Führung im Endeffekt zu einem 3:3 gegen Darmstadt, punkteten in Heidenheim (2:2) und spielten jüngst 1:1 beim HSV.

Das Ziel ist der Sieg

Trotzdem will Kaiserlautern wieder ein Erfolgserlebnis feiern, dass drei Punkte mit sich bringt. Das merkte auch FCK-Trainer Dirk Schuster an: "Die Jungs haben im Training Vollgas gegeben, haben mit einer hohen Intensität gearbeitet, was ich in der Form nach dem kräftezehrenden Auftritt beim HSV gar nicht unbedingt erwartet hätte" sagte er auf der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen den Jahn (Sonntag, 13.30 Uhr). "Man spürt, dass die Mannschaft geil ist, endlich mal wieder einen Heimsieg einzufahren."

So wie die Saison bisher verlaufen ist, können wir uns alle glücklich schätzen. Dirk Schuster

Die roten Teufel rangieren aktuell mit 16 Punkten auf Platz acht der Tabelle, womit Schuster trotz der vielen Remis sehr zufrieden ist: "Jeden Punkt, den wir holen, haben wir auf der Habenseite. Natürlich hatten wir in mehreren Spielen auch die Chance, dreifach zu punkten. Man sollte aber immer das große Ganze sehen. So wie die Saison bisher verlaufen ist, können wir uns alle glücklich schätzen." Weiter weiß er: "Wir sind gegen Regensburg vielleicht das erste Mal in so etwas wie der Favoritenrolle und wollen die drei Punkte hier behalten."

Herchers Einsatz ist mehr als fraglich

Der 54-Jährige Übungsleiter muss beim Spiel gegen die Oberpfälzer auf Ben Zolinski (Aufbautraining nach Knieverletzung), Anas Bakhat (grippaler Infekt) und Muhammed Kiprit (Sehnenreizung im Fuß) verzichten. Außenbahnspieler Phillip Hercher (26) kämpft weiter mit einer hartnäckigen Leistenverletzung und ist fürs Spiel am Sonntag fraglich, die Anzeichen stehen eher auf Ausfall.

Der FCK und den Jahn aus Regensburg trennen nur vier Punkte. Ersterer kann mit einem Dreier am Sonntag einen Blick nach oben werfen - im Falle eines Regensburger Triumphs trennt die beiden Kontrahenten allerdings nur noch ein Punkt. Eine Sache ist aber klar: Regensburg wird nicht nur die Mannschaft des FCK bezwingen müssen, sondern auch die mitreißende Atmosphäre auf dem Betzenberg ausblenden müssen.