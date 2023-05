Schuster vor Derby gegen den KSC: "Natürlich wurmt es uns ..."

Der 1. FC Kaiserslautern wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Platzt der Knoten ausgerechnet im Südwest-Derby beim Karlsruher SC? FCK-Trainer Dirk Schuster will sich jedenfalls nicht überholen lassen.

Das Saisonfinale ist eigentlich keines aus Sicht der Lauterer: Weder nach oben noch nach unten geht etwas für den Klub vom Betzenberg, der dieses Schicksal mit seinem kommenden Gegner teilt. Auch in Karlsruhe ist der Ligaverbleib ebenso sicher wie die Gewissheit, mit dem Aufstieg nichts zu tun zu haben.

Die aktuelle Tabelle

Aber Brisanz verspricht die Paarung dennoch, handelt es sich bei der Partie im Wildparkstadion doch immerhin um ein Südwest-Derby. Und mehr noch. Wie Dirk Schuster auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verriet, sei das voherrschende Thema in Karlsruhe aktuell, dass man den FCK noch überholen wolle. "Da wollen wir am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) alles dafür tun, dass sie es nicht schaffen", so der Coach der Roten Teufel.

Schuster ärgert sich über "Kleinigkeiten"

Aktuell hat Kaiserslautern drei Zähler Vorsprung. Sollte der KSC jedoch mit zwei Toren Unterschied gewinnen, würde man aufgrund des Torverhältnisses vorbeiziehen am Aufsteiger, der inzwischen seit vier Spielen auf einen Dreier wartet. "Natürlich wurmt es uns, dass die Ergebnisse in den letzten Spielen nicht gepasst haben", sagte Schuster insbesondere mit Blick auf die 1:2-Niederlage in Bielefeld, als der DSC das Siegtor erst in der 97. Minute erzielte. "Da haben wir Kleinigkeiten verkehrt gemacht. Dann gucken wir uns nach dem Spiel doof an und stehen mit leeren Händen da."

Trotz des Leistungseinbruchs war Schuster viel daran gelegen, die Saison nicht schlechtzureden. "Wir haben eine sehr starke Hinrunde gespielt, in der wir sogar etwas überperformt haben. wir haben acht Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt eingetütet, das hätte so vor der Saison sicher jeder so unterschrieben", relativierte er den Negativtrend.

Es werde nun am FCK selbst liegen, "besser als in den letzten Spielen die Balance finden, das Spiel mit dem Ball, was wir zuletzt forciert haben, voranzutreiben, und die Defensivarbeit mit mehr Konsequenz und Kompromisslosigkeit abzuhalten", blickte Schuster voraus. Für den 55-Jährigen ist es obendrein ein besonderes Spiel, seine längste Station als aktiver Fußballprofi (1991-1997) war jene in Karlsruhe.

Ich erwarte eine Karlsruher Mannschaft, die wie in der Vergangenheit sehr spielstark ist. Sie haben sehr gute Spieler, vor allem im Mittelfeld. Dirk Schuster

Die Stärken seines früheren Klub hat Schuster längst ausgemacht. "Ich erwarte eine Karlsruher Mannschaft, die wie in der Vergangenheit sehr spielstark ist. Sie haben sehr gute Spieler, vor allem im Mittelfeld." Zudem sei der KSC auch nach Umschaltmomenten nicht zu unterschätzen. "Da müssen wir höllisch aufpassen. Wir müssen eine gute Restverteidigung haben bei eigenen Angriffen."

Verzichten muss Kaiserslautern im Südwest-Derby nach wie vor auf Kevin Kraus (Sprunggelenksverletzung) und Aaron Basenach (Knieprobleme). Der Einsatz von Robin Bormuth ist zudem fraglich. Wegen seines Muselfaserrisses auch noch keine Option ist Marlon Ritter, Schuster hat jedoch die Hoffnung, dass der Mittelfeldspieler für das letzte Saisonspiel gegen Düsseldorf grünes Licht geben könnte.