Schuster vor dem Aus: FCK verhandelt mit Wimmer

Das kommt überraschend! Nach kicker-Informationen sprechen die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern mit Michael Wimmer. Der aktuell noch bei Austria Wien tätige Trainer soll Dirk Schuster auf dem Betzenberg ablösen.

Einen weiteren, positiven Verlauf der Verhandlungen vorausgesetzt, könnte Schuster bereits in den nächsten Tagen frei- und Wimmer vorgestellt werden. Eine ziemliche Überraschung. Denn unter seinem aktuellen Coach hat der FCK im Sommer 2022 die Rückkehr aus der 3. Liga endlich wieder geschafft. 2018 waren die Pfälzer aus dem Unterhaus abgestiegen.

In der Folge gab es diverse Verwerfungen in der Klubführung sowie mit potenziellen und tatsächlichen Darlehensgebern, im Juni 2020 nutzte die sich in Schieflage befindliche Kapitalgesellschaft der Lauterer die ob der Corona-Pandemie gelockerten Regeln für einen Antrag auf eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Seit deren Abschluss Ende 2020 geht es sukzessive wieder bergauf. Vor der Relegation 2022 übernahm Schuster, der Wiederaufstieg glückte - und unter dem 55-Jährigen ist der FCK eigentlich drauf und dran, sich wieder in der 2. Liga zu etablieren. Nach Tabellenplatz neun in der Vorsaison belegen die Pfälzer aktuell Rang elf.

Schusters Bilanz: 2023 nur 1,09 Punkte im Schnitt

Allerdings folgten nach einem guten Saisonstart seit Oktober nur noch fünf Punkte in der Liga. Das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Bundesligist 1.FC Köln war die positive Ausnahme. Zuletzt verlor die Schuster-Elf, die an diesem Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) beim 1. FC Magdeburg gastiert, in der Liga dreimal in Serie. Im Kalenderjahr 2023 holte Schuster mit dem FCK in 31 Zweitliga-Spielen durchschnittlich nur 1,09 Punkte.

Die Aufstiegseuphorie, die den FCK in der Hinrunde der Vorsaison noch auf Rang vier getragen hatte, ist längst verflogen. In der laufenden Saison gelingt es nicht, die anfällige Defensive zu stabilisieren. Schon seit Wochen sollen Schuster und Geschäftsführer Thomas Hengen intern mit Meinungsverschiedenheiten aufgefallen sein. Nichtsdestotrotz hat sich die nach kicker-Informationen bevorstehende Demission des 55-Jährigen, der 2015 Darmstadt 98 in die Bundesliga geführt hatte, zumindest öffentlich in keiner Weise angedeutet.

Zugleich würde diese Entscheidung zum FCK unter der Führung Hengens passen. Dass der Ex-Kapitän der Pfälzer vor kniffligen Entscheidungen nicht zurückschreckt, hat er bei der Freistellung des erfolgreichen Schusters-Vorgängers Marco Antwerpen unmittelbar vor der Aufstiegsrelegation 2022 unter Beweis gestellt. Der Erfolg gab ihm Recht.

Wimmers Bilanz: Beinahe in die Europa Conference League

Übernehmen soll nun Wimmer, der vor gut einem Jahr beim VfB Stuttgart vorübergehend von der Rolle des Assistenten erstmals auf Profi-Ebene in die des Cheftrainers schlüpfte, jedoch trotz einer sehr ordentlichen Bilanz als Interimscoach nicht dauerhaft das Vertrauen bei den Schwaben erhielt. Zu Jahresbeginn unterschrieb der 43-Jährige bei der Austria, führte die Hauptstädter noch in die Meistergruppe und beinahe die Europa Conference League. Aktuell aber rangieren die Wiener, die heftige Finanzprobleme plagen, nur auf Tabellenplatz acht. Nicht zuletzt, weil sie ihren Toptorjäger Haris Tabakovic im Sommer an Hertha BSC abgegeben hatten.