Schuster und die Systemfrage

Boris Tomiak gesperrt, Kevin Kraus nach einer Gehirnerschütterung vermutlich nicht fit: Der Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern muss vor dem Spiel in Wiesbaden besonders tüfteln.

Hat Boris Tomiak seinen Fürther Gegenspieler Branimir Hrgota nun im Liegen mit dem Ellenbogen traktiert oder nicht? Kein Fernsehbild konnte dies zweifelsfrei belegen. Im Schiedsrichtergespann um Felix Zwayer herrschte gleichwohl Einigkeit, dass eine Tätlichkeit vorlag. Folge eins: Platzverweis. Folge zwei: drei Spiele Zwangspause, die der 1. FC Kaiserslautern akzeptierte. "Wenn man nicht das Gegenteil beweisen kann, hat man kaum eine Chance, eine Reduktion der Sperre zu erwirken. Wir waren gut beraten, dieses Urteil so anzunehmen", sagt Dirk Schuster.

Ungeachtet dessen ist der Cheftrainer der Roten Teufel von der Unschuld seines Schützlings überzeugt. Tomiak habe direkt danach und auch am kommenden Tag glaubwürdig versichert, nicht geschlagen zu haben. Für ihn gelte "eindeutig und ausschließlich" die Unschuldsvermutung, betont Schuster. "Wir glauben dem Spieler, zu dem wir ein großes Vertrauensverhältnis haben - und der sicher auch eingeräumt hätte, wenn etwas gewesen wäre."

Niehues: als Sechser prädestiniert

Fakt ist: Tomiak wird an diesem Sonntag im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden fehlen. Da in Kevin Kraus ein weiterer Defensivakteur aufgrund der Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung auszufallen droht, könnten Schuster nur mehr zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung stehen. Will Schuster in diesem Falle an einer Dreierkette festhalten, muss er Julian Niehues nach hinten neben Nikola Soldo und Jan Elvedi beordern. Niehues könnte diesen Part durchaus bekleiden. Allerdings ist er prädestiniert, die Lücke im defensiven Mittelfeld zu schließen, welche durch Tomiaks Sperre gerissen wurde. Vieles spricht daher für eine Viererkette, mit der die Roten Teufel erst ein Mal in dieser Saison eine Partie begannen: am dritten Spieltag beim 3:2 gegen die SV Elversberg. Viel deute auf ein Vierermodell hin, bestätigt Schuster.

Soldo: grundsolide und ruhig

Welches System der 55-Jährige auch immer für angemessen hält: Nikola Soldo wird in der Startelf stehen, sofern ihn bis zum Anstoß nicht ein Infekt heimsucht. Für den vom 1. FC Köln geliehenen Kroaten stehen mittlerweile acht Einsätze im Dress des FCK zu Buche, zuletzt rückte er viermal in die Startelf. Dreimal spielte er dabei über 90 Minuten. Beim 0:2 gegen Fürth musste er nach einer Hälfte weichen. Mit der Gelben Karte belastet, drohte ihm der Feldverweis. Dirk Schuster ist mit den Leistungen des 22-Jährigen "im Großen und Ganzen einverstanden". Beim 2:1 in Paderborn habe er in den letzten Minuten als Sechser vor der Abwehr dazu beigetragen, das Resultat zu festigen, beim 1:1 in Karlsruhe als rechter Schienenspieler "geholfen, das Ding mit über die Zeit zu bringen".

Nikola verteidigt seinen Platz mit allem, was er hat. Dirk Schuster

Egal auf welcher Position habe Soldo einen "grundsoliden, ruhigen Eindruck hinterlassen". Er helfe dem FCK nicht nur in seiner primären Rolle als Innenverteidiger. "Von der Spieleröffnung her hat er durchaus Potenzial", sagt Schuster, "im Training agiert er teilweise etwas zu risikobehaftet, weil er durch enge Passfenster auch mal einen durchpressen will, und der ist dann weg." In Spielen sei dies glücklicherweise noch nicht der Fall gewesen. "Am taktischen Verhalten können wir noch ein bisschen arbeiten, vor allem was die Abstände in der Dreier- und der Viererkette betrifft", sagt Schuster, "aber auch da ist er auf einem richtig guten Weg. Die Zweikampfführung ist absolut okay. Er verteidigt seinen Platz mit allem, was er hat."

Kraus: Das Warten auf den Belastungstest

Würde Kevin Kraus die Einsatzampel auf Grün schalten, stünde dem Trainerteam des FCK für das Taktikpuzzle eine Alternative mehr zur Verfügung. Zweifel an einer so raschen Rückkehr sind allerdings angebracht. Kraus habe vom Fürther Schlussmann Jonas Urbig bei dessen Rettungsaktion "ganz schön einen mitbekommen", sinnt Schuster. Nach drei Tagen strikter Ruhe vollzog Kraus am Mittwoch wieder die ersten kleinen Schritte mit der Mannschaft. Tags darauf absolvierte er Teile des Teamtrainings. Kopfbälle waren tabu. Nun bleibt abzuwarten, wie Kraus den Belastungstest überstanden hat.

"Danach werden wir einen genaueren Lagebericht haben, wie er sich fühlt und ob er sich das überhaupt vorstellen kann und zutraut, am Sonntag der Mannschaft und dem Verein zu helfen", sagt Cheftrainer Dirk Schuster: "Je nachdem, wie Kevins Antwort ausfällt, wirft das bei uns ein, zwei systemtechnische Fragen auf." Fragen, die es zu beantworten gilt, will der 1. FC Kaiserslautern seinen punktgleichen Gastgeber in der Tabelle nicht passieren lassen. Für Kraus wäre die Partie in Wiesbaden übrigens etwas Besonderes: Dort wurde er vor 31 Jahren geboren.