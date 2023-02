Schuster über St. Paulis Formanstieg: "Für mich ist es nicht verwunderlich"

Vor dem Kaiserslauterer Auswärtsspiel bei St. Pauli ist die Vorfreude auf dem Betzenberg groß. Personell ließ sich Dirk Schuster zwar nicht in die Karten schauen - warnt aber vor der Qualität des Gegners.

Mit zwei Siegen ist der FC St. Pauli in das neue Jahr gestartet. Doch nicht nur die Erfolge in Nürnberg (1:0) und gegen Hannover (2:0) sind für Dirk Schuster Anlass genug, sich vor dem anstehenden Duell in Acht zu nehmen - auch die Ergebnisse in der Vorbereitung sind Lauterns Trainer nicht entgangen, speziell das 1:0 gegen Mönchengladbach und das achtbare Testspiel gegen Europa-League-Starter Midtjylland (0:0). "Für mich ist es nicht verwunderlich, dass sie aus den ersten beiden Spielen sechs Punkte geholt haben", stellt Schuster klar. "Überraschend war eher, dass die Performance in der Hinrunde nicht so ganz gut war. Die Gründe kenne ich nicht, die gehen mich auch gar nichts an."

Doch gerade weil St. Pauli nach dem Überwintern auf Rang 15 und dem Trainerwechsel hin zu Fabian Hürzeler wieder stabilisiert ist, erwartet Schuster "eine haarige Aufgabe", die sein Team nach den jüngsten Erfolgserlebnissen aber ebenfalls selbstbewusst angehen kann. "Wir haben eine gesunde Symbiose zwischen Kampf und Beißen und ein bisschen Fußballspielen. Das passt momentan ganz gut", sagt er über sein Team, das nach Hamburg von rund 3000 Fans begleitet wird - mehr Karten waren für die zuletzt so reisefreudigen Pfälzer nicht zu bekommen.

Ich glaube, dass die gesamte Mannschaft, der gesamte Verein und wir als Trainerteam uns riesig auf dieses Erlebnis freuen können. Dirk Schuster

Der Euphorie vor dem ersten Gastspiel am Millerntor seit Oktober 2017 tut das aber keinen Abbruch. "Ich glaube, dass die gesamte Mannschaft, der gesamte Verein und wir als Trainerteam uns riesig auf dieses Erlebnis freuen können", betont Schuster. "Wir haben eine hervorragende Basis in dieser Saison bislang gelegt. Und jetzt kommt ein Auswärtshighlight, von der Atmosphäre her, aber auch vom Gegner her, der wieder richtig stark in der Spur ist."

Personell kann der gebürtige Chemnitzer fast auf seinen kompletten Kader setzen. Einzig Boris Tomiak muss aufgrund einer Gelbsperre pausieren. Wie der robuste Defensivmann ersetzt werden kann, ließ Schuster, der zuletzt zweimal dieselbe Startelf ins Rennen schickte, wie seine taktische Herangehensweise noch offen. "Zwei, drei Kandidaten haben durch ihre Leistung signalisiert und mehr als den Finger gestreckt: 'Hallo Trainer, beachte mich. Ich möchte in diese Mannschaft rein'", beschreibt er die Trainingseindrücke.

Schuster: Bei Bormuth "kein Veto"

Gesetzt sein dürfte so oder so Robin Bormuth. Der von SC Paderborn ausgeliehene Innenverteidiger, der in seinen bisherigen elf Partien für den FCK einen sehr soliden Eindruck hinterließ (kicker-Notenschnitt 3,0), stand seit dem 11. Spieltag in jeder Partie auf dem Feld und genießt große Wertschätzung Schusters - der sich eine weitere Zusammenarbeit über das Leihende im kommenden Juni hinaus vorstellen könnte, aber weiß, dass dies nicht allein in seiner Hand liegt. "Von sportlicher Seite", sagt Schuster allerdings über eine mögliche feste Verpflichtung oder Verlängerung der Leihe, "lege ich da mein Veto nicht ein."