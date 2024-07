Schuster statt Streich: Alles ein bisschen anders

Ein neuer Cheftrainer, ein neuer Termin, ein größerer Rahmen. Beim Freiburger Trainingsauftakt ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders als bisher.

Um 11.07 Uhr beginnt an diesem Sonntag die neue Zeitrechnung beim SC Freiburg. Zunächst mit bekannten Gesichtern. Kapitän Christian Günter und Mittelfeldroutinier Nicolas Höfler betreten als erstes den Platz, Maximilian Eggestein, Noah Atubolu und Manuel Gulde als nächstes, danach kommt der Rest der Mannschaft. Irgendwann im Pulk folgt dann der Mann, der auch ein sehr bekanntes Gesicht der Freiburger ist, an diesem Tag aber unweigerlich im Fokus steht.

Julian Schuster trägt wie die übrigen Mitglieder des SC-Trainerteams ein dunkelblaues Outfit, kurze Hose, langärmliges Oberteil. Auch in den vergangenen Jahren war er Teil des Freiburger Trainingsauftakts. Von 2008 bis 2018 als Spieler und Kapitän, seitdem als Verbindungstrainer. Üblicherweise fand das erste Sommertraining an einem Montagvormittag auf dem Trainingsplatz vor einigen hundert Fans statt, erst jahrelang am Dreisamstadion, seit 2022 am neuen Europa-Park-Stadion.

Neuer Termin, neuer Trainer

Doch diesmal ist alles ein bisschen anders. Durch den Stadionumzug, vor allem aber durch die sportlichen Erfolge der vergangenen Jahre ist der Verein enorm gewachsen, zählt inzwischen über 65.000 Mitglieder. Das Entscheidende an diesem Tag aber: Der SC hat einen neuen Cheftrainer, zum ersten Mal seit zwölfeinhalb Jahren. Diese Kombination hat die Verantwortlichen offenbar dazu bewogen, die erste Einheit ins Stadion zu verlegen und auf den familienfreundlicheren Sonntagstermin zu wechseln.

Das hat sich gelohnt. Bei schönem Sommerwetter bevölkern rund 5.000 Menschen - Rekord beim SC - den Unterrang der Gegentribüne und begrüßen Mannschaft und Trainerteam mit lautem Applaus. Zu Beginn der Einheit wird beim obligatorischen Foto den Sommerzugängen die große Zäsur beim SC endgültig offensichtlich. Christian Streich fehlt.

Stattdessen steht dort Schuster als neuer Chefcoach. An seiner Seite in dunkelblau: Patrick Grolimund, der vom DFB als Nachfolger des langjährigen Co-Trainers Patrick Baier verpflichtet wurde, und Franz Georg Wieland, der aus der eigenen U 19 als vor allem für die Videoanalyse zuständiger Co-Trainer aufrückt. Ansonsten kann Schuster auf den eingespielten Stab rund um die langjährigen Assistenten Lars Voßler und Florian Bruns bauen, als Verbindungstrainer ersetzt ihn Felix Roth, der zuvor diese Funktion im SC-Nachwuchs ausgeübt hat.

Neue Gesichter auf dem Trainingsplatz

Neben Schuster gibt es aber natürlich noch die Hauptfiguren im Spieleroutfit auf dem Neulingsfoto. Dort haben Offensivkraft Eren Dinkci (Bremen, zuvor an Heidenheim verliehen) und Sechser/Achter Patrick Osterhage (Bochum) Stellung bezogen, für die der SC zusammen knapp zehn Millionen Euro an Ablöse gezahlt hat. Neben der neuen Nummer drei Jannik Huth (Paderborn) sind in Person von Johan Manzambi und Bruno Ogbus auch zwei Nachwuchskräfte aus der Fußballschule auf dem Bild, die in den Profikader aufgerückt sind. Das gilt auch für Berkay Yilmaz, der beim Auftakt aber noch fehlte (U-19-EM, Türkei).

Nationalspieler und Olympia-Fahrer fehlen

Ebenfalls nicht dabei: Die Profis Lukas Kübler (krank), Kiliann Sildillia (Olympia-Vorbereitung mit Frankreich), Ritsu Doan (verlängerter Urlaub nach Länderspielen im Juni) sowie die EM-Fahrer Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch und Roland Sallai. Bei Kimberly Ezekwem, der zuletzt an Paderborn verliehen war, aber lange nicht mehr spielen konnte und im Oktober schon nach Freiburg zurückkehrte, ist wegen anhaltend schlechter Blutwerte aktuell weiterhin nicht an Leistungssport zu denken. Sobald eine Rückkehr möglich ist, soll sich Ezekwem zunächst bei der U 23 eingliedern.

Die Rekonvaleszenten Matthias Ginter (nach Achillessehnen-OP) und Daniel-Kofi Kyereh (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) absolvieren nach den Auftaktlaufrunden im Stadion in den Katakomben ein individuelles Programm. Stattdessen darf U-23-Spieler Luca Marino als Gast die Trainingsgruppe am Sonntag auffüllen, die auch Rückkehrer enthält. Nach langen Verletzungspausen sind die Eigengewächse Kenneth Schmidt und Max Rosenfelder wieder am Start, wie auch Hugo Siquet nach zuletzt eineinhalbjährigem Leihaufenthalt.

Während der Einheit steht Schuster selbst nicht sehr oft im Mittelpunkt. Ähnlich wie Streich nimmt er immer mal wieder die Beobachterrolle ein, lässt etwa Grolimund und Bruns die erste Übung anleiten. Vor der Kleinfeld-Spielform Sieben-gegen-sieben plus ein freier Mann spricht er nach einer Stunde dann erstmals etwas länger zur Mannschaft.

Öffentlicher Einstand auf der Pressekonferenz

Im Anschluss tragen die Profis die Tore vom Platz, um sich um Punkt 12.30 Uhr zur Abschlussbesprechung zu versammeln. Im Kreis richtet Schuster noch einige Worte an die Profis, die danach noch fleißig Autogramme schreiben und Fotos mit den Fans machen. Schuster selbst gibt seinen öffentlichen Einstand auf einer Pressekonferenz mit Sportvorstand Jochen Saier.