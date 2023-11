Schuster spürt die volle Härte, Hengen geht ins Risiko

Der 1. FC Kaiserslautern überrascht mit der Freistellung von Trainer Dirk Schuster. Bei Sportchef Thomas Hengen ist ein Muster erkennbar. Ein Kommentar von kicker-Reporter Moritz Kreilinger.

Dirk Schuster war der richtige Mann zur richtigen Zeit. Binnen weniger Tage schaffte er es im Mai 2022, eine völlig verunsicherte Truppe auf die Relegation vorzubereiten - mit Erfolg! Die fulminante Hinrunde, die der FCK nach dem Aufstieg auf Platz 4 abschloss, trug unverkennbar seine Handschrift. Der Absturz in der folgenden Rückrunde war erklärbar. Schuster und der FCK hatten den Moment genutzt, der Mannschaft eine andere, offensivere Spielidee an die Hand zu geben - perspektivisch mit Erfolg! Denn in dieser Saison zeigte sich der FCK spielfreudiger, torhungriger und stand nicht zufällig nach neun Spieltagen auf dem 3. Platz.

Doch die Schnelllebigkeit der Branche spürt der 55-Jährige jetzt auf erbarmungslose Art und Weise. Drei Niederlagen in Serie sind in aller Regel kein ausschlaggebender Grund für eine Trainerentlassung, zumal der stets besonnen auftretende Sportchef Thomas Hengen sicher einer der letzten Manager der Branche ist, der sich zu emotionalen Kurzschlussreaktionen hinreißen ließe. Sportlich wurden Schuster die fahrlässigen Abwehrleistungen seiner Truppe zum Verhängnis. Hinter der Fassade brodelte es außerdem schon etwas länger, den gemeinsamen Kurs hatten Hengen und Schuster verlassen. Im kommenden Sommer läuft Schusters Vertrag aus, mit Gesprächen über eine mögliche Verlängerung wurde er schon länger hingehalten.

Schuster ergeht es wie seinem Vorgänger

Die Parallelen zu Hengens erstem Trainerwechsel in der Pfalz sind unverkennbar. Gut eine Woche vor dem ersten Spiel in der Aufstiegs-Relegation musste damals der zuvor anderthalb Jahre überaus erfolgreich wirkende Marco Antwerpen seinen Hut nehmen. Hengen glaubte nach drei Niederlagen nicht mehr an die sportliche Wende - und lag mit Schusters Vorgänger Antwerpen nicht mehr auf einer Wellenlänge. Damals zahlte sich das Risiko aus.

Diesmal steht längst nicht so viel auf dem Spiel. In der Liga ist für den Tabellenelften alles möglich - nach unten wie oben. Das anstehende Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Nürnberg am kommenden Dienstag und die dort erhoffte Siegprämie von rund 1,7 Millionen Euro dürften in der Bewertung eine Rolle gespielt haben. Zur Erinnerung: Nur Investorengelder sorgen dafür, dass sich der Traditionsverein in den schwarzen Zahlen hält.

Es bleibt ein fader Beigeschmack

Der Zeitpunkt der Freistellung, an einem Donnerstag etwas mehr als 48 Stunden vor dem Spiel in Magdeburg, wirft dennoch Fragen auf. Eine solche Entscheidung direkt nach einer Länderspielpause zu treffen, wirkt immer unglücklich. Doch es war fair, Schuster die jüngste Bewährungsprobe zu geben, die im Heimspiel gegen Kiel mit 0:3 jedoch mächtig misslang. Für Hengen war diese Leistung "unerklärlich, nicht Betze-Like" und in der Konsequenz der Knackpunkt, der der Zusammenarbeit das Ende setzte.

Einen faden Beigeschmack, der auch den Mechanismen der Branche geschuldet ist, bekommt der Umgang mit dem Trainer dennoch. Die Freistellung war am Donnerstagmorgen längst beschlossen. Das bestätigte der FCK mit der offiziellen Meldung nur wenige Minuten nach der exklusiven kicker-Nachricht. Da wäre es von Vereinsseite aus nett gewesen, den Trainer selbst über die bevorstehende Entlassung zu informieren und dies nicht den Medien zu überlassen. Denn zu den Mechanismen der Branche gehört eben auch, dass sich so etwas rumspricht.