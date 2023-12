Schuster-Nachfolge: Gespräche mit Grammozis laufen

Bei der Trainersuche in Kaiserslautern ist mit Dimitrios Grammozis ein alter Bekannter in den Fokus gerückt. Störungsfrei läuft die Suche aber weiterhin nicht ab.

Eine erste Meldung von "Sky", dass der FCK mit seinem einstigen Spieler in Kontakt stehe, bestätigen Informationen des kicker. Grammozis ist auf dem Betze in der engeren Auswahl. Von 2000 bis 2005 lief der Deutsch-Grieche für die Pfälzer in 117 Spielen auf. Drei gemeinsame Jahre (2001 bis 2004) verbrachte er also mit dem jetzigen Geschäftsführer Thomas Hengen. In 36 Partien stand er damals mit seinem potenziell künftigen Vorgesetzten gemeinsam auf dem Rasen.

Grammozis passt ins Profil

Sollte Grammozis beim FCK unterschreiben, wiederholt sich Geschichte. Denn nach sechs Jahren im Jugendbereich vom VfL Bochum trat Grammozis im Februar 2019 beim SV Darmstadt 98 seine erste Cheftrainer im Profibereich an - als Nachfolger von Dirk Schuster. Nach anderthalb durchaus erfolgreichen Jahren trennten sich die Wege im Sommer 2020 am Böllenfalltor. Die Lilien hatten dem 45-Jährigen nur einen Verlängerung über ein Jahr angeboten, Grammozis wollte mehr, eine Einigung blieb aus. Im März 2021 übernahm er dann das Himmelfahrtskommando Schalke 04, konnte den Abstieg nicht verhindern und wurde in der folgenden Saison nach dem 25. Spieltag vor die Tür gesetzt, als die Verantwortlichen den Wiederaufstieg in Gefahr sahen.

Das Anforderungsprofil an den neuen Trainer hat Sportchef Hengen öffentlich nur grob umrissen. Klar ist aber: Grammozis passt dazu. Er würde die gewünschte Emotionalität und Leidenschaft mitbringen. In Darmstadt hat er gezeigt, dass er eine Mannschaft weiterentwickeln kann. Auf Schalke hat er ein Umfeld kennengelernt, welches wohl noch deutlich komplizierter ist als das beim FCK. Grammozis ist kein Ja-Sager. Er hält seine Meinung nicht hinterm Berg und kann Contra geben. Diese Fähigkeit ist notwendig, um sich in Kaiserslautern gegenüber mitsprachewilligen Investoren zu behaupten.

Ein hausgemachtes Problem

Die spielen aktuell wieder eine Rolle. Dass die Trainersuche in Kaiserslautern nicht störungsfrei abläuft, ist auch ein hausgemachtes Problem. Der Spielbetrieb in Kaiserslautern hängt auch in der 2. Liga vom Wohl und Wehe der Geldgeber abhängig. Die versuchen derzeit (mal wieder) auch außerhalb der in den Klubstrukturen verankerten Gremien Einfluss zu nehmen. Dies sorgt aktuell auch auf dem Trainermarkt zuweilen für Unverständnis.

An diesem Sonntag steigt auf dem Betzenberg übrigens die turnusmäßige Jahreshauptversammlung. Dort stehen unter anderem die Wahlen für den Verwaltungsrat des e.V. an. Aus diesem werden wiederum Mitglieder in den mächtigen Beirat Kapitalgesellschaft entsendet. Bis vor einigen Tagen war eine verhältnismäßig entspannte Versammlung zu erwarten. Jetzt kann nur noch ein Sieg im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) die Stimmung aufhellen.