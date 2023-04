Schuster: "Ich tue mir relativ schwer mit dem Wort schockverliebt"

Nach fünf Spielen ohne Sieg trifft der 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend auf den Hamburger SV - ein Duell, das bei Trainer Dirk Schuster große Vorfreude auslöst. Der 55-Jährige weiß allerdings auch: Seine Mannschaft muss so manches besser machen als zuletzt, um gegen den HSV zu bestehen.

Dirk Schuster kennt diese Situationen, diese Momente, in denen er von seiner eigenen Mannschaft überwältigt ist. Es sind ja noch nicht einmal zwei Wochen vergangen, seit der FCK in einer höchst dramatischen Schlussphase der Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim ins Auge sah, beim Stand von 0:2 aber erst einen gegnerischen Elfmeter unbeschadet überstand und dann durch zwei Tore in der Nachspielzeit doch noch punktete. Eine Dramaturgie, die auch Schuster erfasst.

Trotzdem sagte Kaiserslauterns Trainer mit einem Lachen, als er bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV gefragt wurde, ob er auch schon einmal "schockverliebt" in seine Mannschaft gewesen sei, wie es Bayern-Coach Thomas Tuchel kürzlich ausgedrückt hatte: "Ich tue mir relativ schwer mit dem Wort schockverliebt." Das Gefühl aber, diese Überwältigung, das Hingerissen-Sein, das kennt Schuster. Der FCK hat in dieser Saison ja schon so manches mitreißende Spiel abgeliefert.

Dass die Siege zuletzt aber auf der Strecke blieben, liegt in Schusters Augen an Details. Das größte Manko: der Moment, in dem sich entscheidet, ob es zu einer Torchance kommt oder nicht. "Das ist das, was uns im Moment ein bisschen abgeht: dass wir beim finalen Pass teilweise nicht die richtigen Lösungen finden oder ihn nicht zu 100 Prozent mit dieser Qualität ausführen", sagt Schuster und weiß, dass es am Samstagabend gegen den HSV auch darauf ankommen dürfte, gerade das besser zu machen und die Chancen konsequent zu nutzen, wenn sie sich bieten.

"Etwas Außergewöhnliches"

Weil die Hanseaten "ein gefühlter Bundesligist" seien, so Schuster, empfinde er es als "etwas Außergewöhnliches", gegen den HSV anzutreten. Sollten dann noch Punkte dabei herausspringen, könnte es durchaus sein, dass Dirk Schuster am Samstagabend ein weiteres Mal "schockverliebt" ist - formulieren würde er es allerdings anders.