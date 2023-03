Schuster: "Ich glaube, dass uns der Punkt mehr hilft als Sandhausen"

Der 1. FC Kaiserslautern hat gegen Sandhausen nicht den erhofften Heimsieg landen können. Dirk Schuster war nach einem intensiven Spiel "gegen einen starken Gegner" und einer schwierigen Vorbereitung dennoch nicht unzufrieden.

2:2 gegen Kellerkind Sandhausen - und das vor eigenem Publikum. Doch wer erwartet hatte, dass FCK-Coach Schuster ob dieses Resultats womöglich unzufrieden sein könnte, sah sich getäuscht.

"Der Punkt ist verdient, für beide Seiten", sagte Schuster bei "Sky" und sprach von einem "sehr intensiven Abnutzungsspiel". Zwar hätten er und sein Team angesichts der Führung bis in die 80. Minute "gerne gewonnen", die Leistung der Roten Teufel hatte allerdings auch Luft nach oben.

Sowohl beim Gegentor zum 2:2-Endstand durch Evina ("Wir haben uns bei der Ecke nicht ganz glücklich angestellt"), als auch während der gesamten Partie. Schuster: "Wir haben auch im Spiel die eine oder andere falsche Lösung gehabt. Wir haben nicht immer gut Fußball gespielt."

Und so stand am Ende ein "leistungsgerechtes" Unentschieden, bei dem der FCK "einem starken Gegner Paroli geboten" habe, so der Lauterer Trainer. Und bei beiden Toren von VAR-Überprüfungen profitierte. Beim 1:1 durch Boris Tomiak, als Philipp Hercher im Sichtfeld des SVS-Keepers Patrick Drewes und im Abseits stand (35.). Und beim Elfmetertor von Kevin Kraus zum 2:1 (76.), nachdem Hamadi Al Ghaddioui vom späteren Elferschützen an den Arm geköpft worden war.

"Hätten uns nicht beschwert, wenn er ihn nicht gegeben hätte"

"Das nehmen wir so mit", sagte Schuster zur Strafstoß-Entscheidung. "Wir hätten uns nicht beschwert, wenn er ihn nicht gegeben hätte." Denn, so der FCK-Trainer: "Er hat den Arm draußen, was irgendwo in der Bewegung nötig ist. Man kann sich die Hände schließlich nicht an den Körper tapen." Somit habe seine Mannschaft von einer "nicht ganz glücklichen Regel" profitiert.

Dem Berliner Max Burda attestierte Schuster unter dem Strich "eine sehr gute Leistung", der Schiedsrichter habe "dieses intensive Spiel in die richtigen Bahnen gelenkt". Ein intensives Spiel ohne Sieger. "Ich glaube trotzdem, dass uns der Punkt mehr hilft als Sandhausen", lautete das Fazit des Trainers.

Isolation nach Krankheitswelle?

Zumal der FCK aufgrund einer Krankheitswelle eine schwierige Woche hinter sich hat, Torschütze Tomiak beispielsweise "erst gestern wieder ins Training eingestiegen" war. Schuster hofft nun im Hinblick auf das Duell mit seinem ehemaligen Klub Darmstadt 98 darauf, dass einige Spieler rechtzeitig zurückkehren.

"Wir müssen uns genau überlegen, wie wir mit den nächsten Tagen umgehen", führte er aus. "Ob wir die Jungs direkt mal zwei, drei Tage wegschicken, dass sich jeder auskurieren kann. Das werden wir jetzt gleich im Trainerstab besprechen."