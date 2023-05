Schuster fordert "Brutalität" vor dem Tor - und warnt vor Nürnberg

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster freut sich auf das Traditionsduell mit dem 1. FC Nürnberg und fühlt sich an die Bundesliga erinnert. Die Realität im Unterhaus sieht aber anders aus. Sowohl die Offensivreihe des FCK als auch die des Club wussten zuletzt nur bedingt zu überzeugen, dennoch warnt der 55-Jährige vor dem abstiegsbedrohten Gegner.

Nürnberg gegen Kaiserslautern, "das klingt förmlich nach erster Bundesliga", schwärmte FCK-Trainer Dirk Schuster auf der Spieltagspressekonferenz, bevor am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die beiden Traditionsvereine aufeinandertreffen - allerdings eben in der 2. Liga. Nichtsdestotrotz stehe das Duell für "Tradition pur", genau das zeichne das Unterhaus aktuell aus.

Insgesamt 77 Saisons in der Bundesliga vereinen Kaiserslautern und Nürnberg in ihrer Vereinshistorie, doch die Realität sieht aktuell nun mal anders aus. "In der Gegenwart befinden sich beide Mannschaften in der zweiten Liga, und die Nürnberger haben auch noch ein kleines, schielendes Auge nach unten", setzte Schuster zu einer Warnung vor der kommenden Aufgabe an.

Dieses "schielende Auge nach unten" dürfte dabei gar nicht so klein sein, Nürnberg hat vier Spieltage vor Saisonende gerade einmal vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang und fünf Zähler Vorsprung auf die Plätze 17 und 18. Entsprechend ist der FCN auf weitere Punkte angewiesen, auch am Sonntag gegen die Pfälzer.

FCK-Trainer Schuster erwartet "heißen Tanz"

"Ich erwarte einen heißen Tanz und dass die Nürnberger uns alles abverlangen werden", mahnte Schuster. Vor allem die "angedichtete" Offensivschwäche des Gegners sehe er nicht, obwohl der Club mit nur 26 Treffern gemeinsam mit Rostock den ungefährlichsten Angriff der Liga stellt.

Dennoch meinte Schuster, dass die Offensivspieler des FCN wie Lukas Schleimer oder Benjamin Goller auf den Außenpositionen sowie Kwadwo Duah in der Spitze "Geschwindigkeit und eine hohe individuelle Qualität" mitbringen. Gleiches gelte für die beiden zentralen Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli und Lino Tempelmann, vor deren "tödlichen Bällen" und Distanzschüssen Schuster warnte. "Da müssen wir hochkonzentriert und hellwach sein, um diese Dinger zu verteidigen."

Personell kann der Cheftrainer dabei voraussichtlich wieder auf Kevin Kraus in der Defensive zurückgreifen, der genau wie Offensivmann Kenny Prince Redondo unter der Woche ins Mannschaftstraining zurückkehrte und "voll integriert" war. In Nürnberg fehlen wird aber weiterhin Stürmer Nicolas de Preville, der laut Schuster nach seinem Muskelfaserriss in der darauffolgenden Woche gegen Bielefeld wieder auf dem Rasen stehen könnte.

FCK arbeitet "massiv" gegen die Null in der Offensive

In Mittelfranken müssen es in der schwächelnden Offensive der Lauterer also andere richten. Seit sechs Auswärtsspielen wartet der FCK mittlerweile auf ein Tor, fünf dieser Partien gingen verloren. Was bei der Pleite im vergangenen Heimspiel gegen Rostock (0:1) gefehlt habe, so Schuster, "war die hundertprozentige Entschlossenheit, die Brutalität vor der gegnerischen Kiste - das wollen wir besser machen". Sein Team arbeite sowohl im Training als auch dann am Sonntag in Nürnberg "massiv" dagegen an, "um diese Null, die in den letzten Auswärtsspielen auf unserer Seite stand, zu beseitigen".

Das Ziel sei, vor allem im spielerischen Bereich zuzulegen, auch im Hinblick auf die kommende Saison. "Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert, da arbeiten wir dran", erklärte Schuster. "Ich denke aber, dass wir auf einem guten Weg sind."

Die letzten vier Spiele will Kaiserslautern selbstverständlich "optimal in der Punkteausbeute gestalten", dabei ist dem Team in Nürnberg die Unterstützung von etwa 5000 mitreisenden Fans sicher. Denen soll auch auf dem Platz wieder etwas geboten werden, nicht nur bei den Vereinsnamen auf der Eintrittskarte.