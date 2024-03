Schusseffizienz: Klagenfurt ist Österreichs Spitzenreiter

Der SK Austria Klagenfurt an der Spitze der Bundesliga? Das klingt dann doch eher nach Utopie. Doch sieht man sich die Schusseffizienz der Kärntner an, liegen sie tatsächlich auf Rang eins. Ebenfalls erstaunlich: Weltweit belegt die Offensivabteilung von Peter Pacult den starken 65. Platz.

Der SK Austria Klagenfurt steht zum dritten Mal in Folge in der Meistergruppe. Zu verdanken hat das die Elf von Trainer Peter Pacult auch ihrer Schusseffizienz. Denn da kann den Kärntnern in Österreichs Oberhaus aktuell niemand das Wasser reichen. Einer Untersuchung vom "Centre International d'Etude du Sport" (CIES) zufolge, erzielt Klagenfurt mehr Tore pro Spiel (1,32), als aufgrund des xG-Werts (expected Goals) zu erwarten wären (1,04). Das ergibt eine positive Differenz von 0,28. Elfmeter wurden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Rapid mit höchstem xG-Wert

Damit finden sich die Violetten auf Rang eins der Bundesliga wieder. Spitzenreiter Red Bull Salzburg folgt Klagenfurt aber auf dem Fuß: Die "Bullen" haben wesentlich mehr Tore pro Spiel erzielt (2,0), wobei nur 1,75 zu erwarten gewesen wären. Die - ebenfalls positve - Differenz bei Oscar Gloukh und Co. beträgt 0,26. Den höchsten Wert bei den expected Goals hat der SK Rapid (1,90), die Hütteldorfer haben allerdings nur 1,50 Treffer pro Spiel erzielt. Schlusslicht in Sachen Schusseffizienz ist der SCR Altach mit einer negativen Differenz von 0,45.

Das CIES hat allerdings nicht nur die Werte der heimischen Bundesliga unter die Lupe genommen, sondern insgesamt 54 Länder und 900 Klubs analysiert. In diesem weltweiten Ranking belegt Klagenfurt den 65. Platz. Salzburg findet sich unmittelbar danach auf Rang 68 wieder. Angeführt wird diese Tabelle von PAOK Saloniki, wo mit Stefan Schwab und Thomas Murg zwei Österreicher unter Vertrag stehen. Die Griechen haben satte 2,41 Tore pro Spiel erzielt, wobei nur 1,72 Treffer zu erwarten gewesen wären. Die positive Differenz beträgt 0,69. Hinter PAOK liegt Sporting Lissabon auf Rang zwei (0,59). Dritter ist die AS Roms (0,52).