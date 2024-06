Schumann kehrt zum VfB zurück

Der VfB Stuttgart hat Linksverteidiger Frederik Schumann zurückgeholt. Der 21-Jährige wechselt vom 1. Göppinger SV und somit aus der Oberliga zur zweiten Mannschaft des deutschen Vizemeisters, die in die 3. Liga aufgestiegen ist. Der ehemalige U-Nationalspieler hatte mit fünf Toren und zwei Vorlagen in 30 Spielen auch in der Offensive großen Anteil an der Vizemeisterschaft des GSV und somit am Erreichen der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest.