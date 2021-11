Mick Schumacher profitiert beim Grand Prix von Sao Paulo von einer Strafe gegen Alfa-Romeo-Pilot Kimi Räikkönen.

Der Finne startet am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) nur aus der Formel-1-Boxengasse in das viertletzte Saisonrennen. Am Wagen Räikkönens wurde ein neuer Heckflügel montiert. Das ist aber während der technischen Abnahme am Samstag geschehen und damit verboten.

Räikkönen war im Sprint 18. geworden vor den Haas-Piloten Schumacher und Nikita Masepin. Damit rücken die beiden jungen Fahrer jeweils einen Platz in der Startaufstellung nach vorne.